Pagulasabi otsib kolme maakonda pagulaste tugiisikute kandidaate

Eesti Pagulasabi juhataja Eero Janson ütles BNSile, et veebruari teises pooles alustava koolitusgrupi suuruseks on kavandatud kuni 20 inimest ning osalema on oodatud eeskätt Harju-, Rapla- ja Järvamaal elavad inimesed.

Janson märkis, et kuigi tugiisikute teenus ei tee vahet, kas tegemist on niinimetatud kvoodipagulasega või omal käel Eestisse jõudnud inimesega, on ka see koolitus seotud eeskätt kvoodipagulaste saabumisega.

Lisaks Harju-, Rapla- ja Järvamaal elamisele on kandideerimisel eelduseks ka tahe aidata Eestisse jõudnud rahvusvahelise kaitse saajaid ning panustada vähemalt viis tundi nädalas tugiisiku töösse. Ka eeldatakse kandidaadilt mõne levinud võõrkeele, nagu näiteks inglise, vene, prantsuse või araabia keele oskust ning kasuks tuleb ka varasem kokkupuude sotsiaaltöö või sihtgrupiga.

«See, et me korraldame kursuse Harju-, Rapla- ja Järvamaale tugiisikute leidmiseks, ei tähenda, et järgmised kvoodipagulased suunatakse nimelt nendesse piirkondadesse,» sõnas Janson. Ta kinnitas, et pagulasabil pole infot, millal ja millisesse piirkonda järgmised kvoodipagulased suunatakse. Janson märkis, et pagulasabi eesmärgiks on koolitada välja reserve piisava valmisoleku hoidmiseks.

Janson lisas, et MTÜ Eesti Pagulasabi on praeguseks välja koolitatud umbes 60 inimest, ning kaks kolmandikku neist tegutsevad tugiisikutena.

Tugiisiku ülesandeks on aidata ja nõustada Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikuid, näiteks aidates neil orienteeruda Eesti riigisüsteemis, suhelda ametiasutustega, leida lasteaia-, kooli- või töökoht ning tutvustada siinset eluolu.