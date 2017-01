Reformierakonna aseesimeesteks said Kaja Kallas, Ligi ja Paet

Pevkur ütles erakonna teatel, et lähtus aseesimeeste esitamisel põhimõttest, et nendeks peaksid saama juhatuse valimistel enim hääli kogunud kandidaadid. «Nii Kaja, Jürgen kui ka Urmas on kõik väljapaistvad ja kogenud poliitikud, kes on alati liberaalsete väärtuste kaitsel väljas ning aitavad muuta Reformierakonda veelgi avatumaks,» ütles ta.

Juhatuse valimisel kõige enam hääli kogunud erakonna auesimees Siim Kallas loobus ise aseesimehe kohast. «Praegu tuleb talle soovida jõudu ja vastupidamist operatsioonist taastumisel,» lisas Pevkur.

Siim Kallas sai juhatuse valimistel 1074, Kaja Kallas 1063, Jürgen Ligi 999 ja Urmas Paet 907 häält. Kaja Kallas ja Jürgen Ligi olid erakonna aseesimehed ka varem.

Reformierakonna juhatuses vahetus laupäevaste valimiste järel neli inimest. Senisest juhatusest ei kandideerinud tagasi erakonna eelmine esimees Taavi Rõivas, endine kauaaegne minister Rein Lang ja riigikokku kuuluv Keit Pentus-Rosimannus, riigikogu liige Urmas Kruuse ei osutunud aga valituks.

Nende asemel pääsesid uute liikmetena juhatusse Siim Kallas, Urmas Klaas, Andrei Korobeinik ja Laine Randjärv. Senisest juhatusest jätkavad Kaja Kallas, Jürgen Ligi, Arto Aas, Ants Laaneots, Maris Lauri, Urmas Paet, Kalle Palling, Anne Sulling, Aivar Sõerd ja Urve Tiidus.

Reformierakonna üldkogu valis Pevkuri erakonna esimeheks 1048 häälega. Tema vastaskandidaati Kristen Michalit toetas 635 reformierakondlast. Nädala algul sai Pevkur Michali asemel ka erakonna riigikogu fraktsiooni esimeheks.