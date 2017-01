Vaata, milliseid nimesid pandi mullu lastele kõige rohkem

Tüdrukutele pandud nimedest olid mullu populaarsemad Sofia, Maria ja Alisa ning poiste nimedest Robin, Rasmus ja Artjom.

Võrreldes 2015. aastaga mullune populaarsete nimede edetabel kuigi palju ei erine, kuid mõningasi muutusi siiski on. Kui 2015. aastal olid 25 populaarsema tüdruku nime seas ka Lisandra, Loore ja Anastasia, siis eelmisel aastal lisandusid nende asemel edetabelisse Arabella, Nora ja Adeele.

Sofia on edetabeli tipus olnud juba palju aastaid. Statistikaameti andmetel on see kõige populaarsem nimi Ida-Virumaal ja Harjumaal.

Poisslaste nimede edetabelit alates 2013. aastast juhtinud Rasmus langes mullu teisele kohale ja päris tippu tõusis Robin. Eriti populaarne on see nimi Hiiumaal, Võrumaal ja Viljandimaal.

Ka poiste nimede edetabelis on «uusi tulijaid». Nikita, Mattias ja Kirill enam 2016. aastal popima 25 nime sekka ei pääsenud ja nende asemel lisandusid Aron, Gregor ja Trevor.

Järgnevalt on välja toodud 25 populaarsemat tüdrukutele ja poistele pandud nime (sulgudes on toodud arv, mitu korda seda nime 12 kuu jooksul Eestis pandi).

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna koostatud tabelis on kirjas kõik nimed, mis pandi eelmisel aastal viiele või enamale lapsele, kokku 527 nime.

Kui vaadata edetabeli lõppu, siis seal on kokku 40 nime, mis pandi viiele lapsele. Nendeks on: Adelia, Astrid, Claudia, Daria, Deliisa, Delisa, Desiree, Elenora, Ellen, Elisabet, Greteliis, Grethel, Grettel, Harriet, Helene, Irina, Janelle, Jessenia, Ketlin, Kirsika, Laura-Liisa, Lisell, Mai, Maibrit, Marianna, Matilde, Melinda, Merilin, Miabel, Mona, Nikol, Paulina, Piia, Rahel, Simone, Sädeli, Tuule, Vasilissa, Virsavia ja Vladislava.

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes võib viimasel viiel aastal sündinutele enim pandud nimed üldiselt jagada kolme rühma:

Traditsioonilised nimed, mis on läbi aegade olnud kasutusel – Martin, Robert, Maria, Anna.

Nimed, mida on üksikutel juhtudel varem kasutatud, aga mis on saavutanud suurema populaarsuse viimastel aastatel – Oliver, Rasmus, Laura, Eliise.

Uudisnimed, mida on esimest korda pandud 1980ndatel aastatel –Robin, Marten, Mia, Lisandra.

Allikas: statistikaamet

Mõne nime populaarsuse muutuse juures mängivad olulist rolli ka inimesed, kes neid kannavad. Näiteks nime Lenna kasutasid eestlased varem üliharva, ent 2000. aastate algusest hakkas Lennasid sündima iga aastaga aina rohkem. Täiesti uus nimi on Mirtel, mida enne 1980. aastaid Eestis ei tuntud, aga viimasel viiel aastal sai see nimi nii populaarseks, et on Hiiu, Järva, Lääne-Viru ja Põlva maakonnas kolme populaarseima tüdrukunime hulgas.

Umbes 75 000 Eesti inimest võivad olla uhked selle üle, et neil on unikaalne nimi ja ühtegi teist sama nimega inimest nad Eestis ei kohta.

Aastataguse seisuga oli statistikaameti andmetel Eesti elanike hulgas kõige rohkem Aleksandreid, Vladimireid, Olgasid, Sergeisid ja Tatjanasid. Eestlastele omasemate mehenimede hulgas on populaarseim Andres, mis on mehenimede hulgas populaarsuselt kuuendal kohal, ja populaarne 35–59-aastaste hulgas. Populaarsuselt teine eesti mehenimi on Martin. Martinit võib lugeda ka läbi aegade kõige populaarsemaks mehenimeks, sest Martini nimi kuulub 100 populaarsema mehenime hulka ka üle 80-aastastel.