Rahvas teritab hambaid Eesti uue brändi üle

Ettevõte Felix kirjutab sotsiaalmeedias, et Eesti Disainimeeskond käis Felixi «Tee ise» keskkonnas ideid vormistamas. «Väga meeldiv on näha, et meie disainikeskkond pakub väljakutset ka Eesti tippdisaineritele.»





Tänasel üritusel jagati ka uue brändi kujunduselementidega riidest kotte, mille sees olevalt sildilt selgus, et need on valmistatud Indias. Postimees küsis, miks ei ole Eesti brändi tutvustavaid tooteid tehtud Eestis.

Eesti uut brändi tutvustav kott. /Jaanus Lensment/Postimees

«Edaspidi toodetakse Eesti brändi kingitused võimalusel Eestis. Esitluse tarbeks valisime lahenduse, mis sai esitluse ajaks valmis,» põhjendas EASi pressiesindaja Emilie Toomela.

Pikaaegne rahvusringhäälingu saatejuht ja toimetaja Toomas Luhats kirjutab, et uue Eesti brändiga läks kasinalt: «Kõik vahepealne, mida ma seni näinud olen on mulle kasvõi natukenegi meeldinud. Praegune ei meeldi mulle üldse, absoluutselt 0. Mul on väga kahju, aga keegi võiks öelda: «aga tal ei ole ju midagi seljas» (Keisri uued rõivad).»





Turismiettevõtja Imre Sooäär tänas sotsiaalmeedias uue Eesti brändi loojaid ja disainereid: «See ei ole järjekordne müstiline «märk» või «logo», mida paljud ekslikult ootasid. See on raamistik, kuidas oma lugusid jutustada ja taustsüsteem ning tööriistad, millega seda teha. Sisuks on siiski Eesti tegusad ja nutikad inimesed ise, nende loodud tooted ja teenused, meie loodus, lood ja laulud. Kaasati ka Peter Kentie est-idee ja sisendid kõigilt Eesti kuvandi otsingutes osalenutelt. Nüüd tuleb rändrahnud laia ilma viia.»



Eesti Päevalehe ajakirjanik Raimo Poom avaldas Twitteris Eesti uuest brändist. «Täna teatati, et see roheline laik sümboliseerib uut Eesti brändi.»

We are today informed that this green blob represents the new *brand #Estonia*.. I despair..‍♂️@EASestonia (photo: @AndresPutting) pic.twitter.com/cAiTuotutH — Raimo Poom (@RaimoPoom) January 13, 2017

