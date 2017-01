Galerii: Harjumaal sai liiklusõnnetuses raskelt vigastada neli inimest

Põhja prefektuuri pressiesindaja sõnul juhtus 18.30 ajal õnnetus Kalesi bussipeatuses, kus põrkasid kokku kolm sõiduautot Audi, Peugeot ja Toyota. Sõidukites oli kokku viis inimest. Toyotas viibinud kolm inimest said väga raskelt vigastada ning paraku on Peugeotis olnud üks inimene üliraskes seisus.



Esialgsetel andmetel põhjustas avarii Audi juht, kes kaldus vastassuunavööndisse ning põrkas kokku Toyotaga. Toyota kaotas juhitavuse ning kaldus omakorda vastassuunavööndisse ja põrkas kokku Peugeotiga.



Politei pressiesindaja sõnul oli Audi juht õnnetuse hetkel kriminaalses joobes ja pääses vigastusteta. Juht toimetati politsejaoskonda.



Tee on suletud ja politsei reguleerib sündmuskohal liiklust. Sõidukijuhtidel palutakse sõita läbi Aruküla.



Politsei palub inimestel olla ettevaatlik, sest teeolud on väga muutlikud ja seega ohtlikud.