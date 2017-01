Eesti teedel püsib libeduse oht

Kuna öösel on oodata jätkuvalt nullilähedast temperatuuri, paneb maanteeamet ning politsei autojuhtidele südamele, et hoitaks pikivahet ning valitakse vastavalt ilmastikuoludele sobiv sõidukiirus.

Riigi ilmateenistuse kohaselt on Eestis hetkel pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi, saartel ja rannikul ka vähest vihma. Paiguti on udu ja jäiteoht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on -2..+2°C.