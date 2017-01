Atonen: toetama peaks erakondade ideoloogiat, mitte üksikuid episoode

Postimees kirjutas nädala alguses Eesti erakondade rahastamises toimunud pretsedendist, kui kaheksa suurettevõtjat annetasid üheskoos parteidele 800 000 eurot. Raha oli nende väitel tänutäheks kauaoodatud otsuste eest Eesti iibeprobleemi leevendamisel.

«See meetod, kuidas see välja kukkus, lõhnab ikkagi seaduse ostmise järele. Siis tekib alati küsimus, milline seadus on eetiline, milline seadus on hea või jutumärkides «hea», milline seadus on üllas, ja tekib küsimus, kes ja millal ostab järgmise sellise seaduse sarnaseid meetodeid kasutades,» kommenteeris endine poliitik ja ettevõtja Meelis Atonen, Aktuaalsele kaamerale.

Urmas Sõõrumaa, kes on parteidele annetanud sadu tuhandeid eurosid, ütles ERR-ile, et parteisid toetatakse eelkõige tahtest ühiskonnas kaasa rääkida ja Eesti elu paremaks teha, kuid mitte ainult.

Sõõrumaa ise ei olnud nende seas, kes lapsetoetuse tõusu oleks rahaliselt premeerinud, kuid selgitas saates, et temal kasvas tänu sellele usk ühiskonda.