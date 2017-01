Naiste varjupaigad klaarivad ministeeriumi ja ametnikega riigikogus arveid

Pöördumises parlamendile kirjutavad naiste varjupaigad, et sotsiaalkindlustusameti (SKA) möödunud aasta lõpus korraldatud hanke piirmäärad muutsid väiksema elanike arvuga maakondades võimatuks naiste tugikeskuse teenuse jätkamise nii, et see sisaldaks kõiki ohvriabi seaduses ettenähtud komponente.

Liit märgib, et võrreldes mullu tugikeskustele teenuse osutamiseks eraldatud summadega oli hanke piirmäär 2017. aastaks näiteks Jõgevamaal vähenenud 45, Järvamaal 43, Läänemaal (koos Hiiumaaga) 58, Lääne-Virumaal 25, Valgamaal 44, Viljandimaal 37 ja Võrumaal 44 protsenti. Vähenenud oli rahastus ka Pärnu, Rapla ja Tartu maakonnas. Suurenenud oli rahastus Harjumaal (44 protsenti), Ida-Virumaal (13), Põlvamaal (45) ja Saaremaal (5).

Otsiti odavaimat

Varjupaikade liitu kuuluvad naiste tugikeskused esitasid hanke esimeses voorus ühise pakkumise summas, mis oli igas maakonnas võrreldav senise riikliku rahastusega. Need pakkumised tunnistati hanke tingimustele mittevastavaks ja hange kaheksas piirkonnas luhtus.

Hanke teises voorus SKA piirsummasid ei muutnud, küll aga leevendas teenust osutavatele isikutele kehtestatud koolitusnõudeid. ENVL leiab, et see on vastuolus 1. jaanuarist kehtima hakanud ohvriabi seaduse muudatustega.

«Naistevastase vägivalla alase koolitusega samaväärseks loeti inimkaubanduse ja lähisuhtevägivalla alased koolitused, st SKA oli nõus teenust ostma ka ilma sihtgrupi abistamiseks vajalike reaalsete teadmisteta teenusepakkujatelt, et ainult leida odavama hinnaga pakkujaid,» kritiseerib liit.

Kaheksa naiste varjupaika otsustas seega hanke teises voorus mitte osaleda. Nii vahetuski kaheksas maakonnas naiste tugikeskuse pakkuja. Tänavu 1. jaanuarist sulgesid ukse seitse organisatsiooni: Järvamaa Naiste Tugikeskus, Läänemaa Naiste Tugikeskus koos filiaaliga Hiiumaal, Rapla Naistekeskus, Viljandimaa Naiste Tugikeskus, Virumaa Naiste Tugikeskus, Võrumaa Naiste Tugikeskus koos filiaaliga Põlvamaal ja Eesti Naiste Varjupaikade Liidu Tallinna Naiste Tugikeskus, sest nende kodumaakonda leiti hankega odavam teenusepakkuja.

«Sellega jääb riigil vägivalla ohvrite abistamisel kasutamata üle 40 naistevastase vägivalla alaste põhjalike teadmiste ja pikaajalise ohvrite abistamise kogemusega tugikeskuse töötaja ja vabatahtliku kompetents,» lisab liit, kes on veendunud teenuse kvaliteedi languses nendes maakondades. ENVL märgib, et uued teenusepakkujad on juba avalikult kinnitanud, et ka ühest tunnist psühholoogilisest ja juriidilisest nõustamisest naise kohta peaks piisama.

Liit lisab, et neil on täielikult kadunud usaldus sotsiaalministeeriumi ametnike ja sotsiaalkindlustusameti ohvriabi üksuse juhi suhtes, kuna need ei ole aru saanud, milles seisneb kvaliteetne naiste varjupaikade teenus. ENVL pakub välja, et olukorda aitaks lahendada samm, millega muudetakse naiste varjupaigad täielikult riiklikuks ja lõpetataks kontrollimatu kvaliteediga teenuse sisseostmine riigihanke teel.

Valdkond oli reguleerimata

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi juht Olle Selliov selgitas, et kui seni oli naiste tugikeskuste teenus reguleerimata, siis eelmisel aastal pandi ohvriabi seadusega paika, et naiste tugikeskuse teenust hakkab edaspidi korraldama sotsiaalkindlustusamet. Sellikovi hinnangul on see loogiline samm, sest sotsiaalkindlustusamet on pakkunud ohvriabiteenust juba 11 aastat ja naiste tugikeskuse teenus on üks osa juba täna pakutavatest teenustest.

Esimene põhimõtteline muudatus teenuse korraldamisel oli Sellikovi selgitusel see, et seda rahastatakse läbi riigihanke ja hankes osalemise tingimused on kõigile vabad.