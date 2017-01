Eesti valitsusasutused võtavad uue brändi kasutusele

Riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed selgitas, et Eesti bränd on loodud Eesti tutvustamiseks ja see täiendab juba loodud valitsusasutuste ühist visuaalset kommunikatsioonikeelt.

Uiboaed kinnitas, et valitsusasutused hakkavad Eesti brändi kasutama ka riigi tutvustamisel. Täpsemad brändi kasutamise võimalused räägitakse EASi disainimeeskonnaga läbi rakendusmaterjali loomise käigus eeldatavasti veebruarikuuks.

Eesti valitsusasutused alustasid 2014. aasta algul üleminekut ühisele visuaalsele identiteedile, mis põhines riigivapil ja sellest tuletatud kolme lõviga logol. Visuaalse identiteedi välja töötanud disainimeeskonna loovjuht Kristian Kirsfeldt märkis toona, et tegu oli seni suurima identiteedivahetuse projektiga Eestis. Loodi kõigile valitsusasutustele ühesuguse kujundusega logod, lisaks enam kui 80 erinevat kujundusmalli või -näidist.

Ühisele visuaalsele identiteedile üleminekut hakati ette valmistama 2011. aastal, kui otsustati ühendada ministeeriumide veebilehed ühtseks valitsusportaaliks ja tekkis vajadus valitsusasutuste visuaalset identiteeti ühtlustada. Sama aasta lõpus korraldati valitsuslogo leidmiseks avalik ideekonkurss, mille võitis Asko Künnapi ideekavand «Prima Facie».

2012. aasta novembris toetas valitsuskabinet valitsusasutuste visuaalse identiteedi ühtlustamist. Otsuse elluviimiseks määratles riigisekretäri juhtimisel koos käinud töörühm infokandjad, kus tuleb kasutada kas riigivappi või logo, samuti loodi reeglistik, kuidas riigivappi kujunduses kasutada.