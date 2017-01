Urmas Sukles kaalub Haapsalus valimistel oma nimekirjaga kandideerimist

Suklese sõnul on kohalikud aktiivsed inimesed parteide poliitikas pettunud ja ei taha end vähemalt kohalikul tasandil parteinimekirjadega siduda ning oma nimekirjaga võib ta valimistel osaleda just sellel põhjusel.

Oma valimisnimekirjaga väljatulek oleks Suklese sõnul ka tugev sõnum regionaalsest piirkonnast keskusesse, et regioonidega peaks rohkem arvestama, teatas rahvusringhäälingu uudisteportaal.

Ta möönis, et seoses haldusreformiga ja ka võimuvahetusega on regionaalpiirkonnad rohkem fookusesse tõusnud, aga võimuvahetus oli alles hiljuti ja plaanid on varem valmis tehtud.

Suklese sõnul pole võimalik oma valimisnimekirjaga väljatulek seotud Reformierakonna juhatuse valimistel ilmnenud probleemidega.

Sukles teatas 6. jaanuaril, et loobus Reformierakonna juhatusse kandideerimisest, kuna ei pea seda eetiliseks pärast seda, kui ta süüdistas alusetult partei peasekretäri Reimo Nebokatti tema e-kirja kinnipidamises.

Sukles kirjutas sotsiaalmeedias, et üritas mõni päev tagasi saata e-kirja Reformierakonna omavalitsusjuhtide listi, mis aga ebaõnnestus valesti sisestatud aadressi tõttu.

«Kuna ma tegin eksisammu meilisaatmise järgselt, süüdistades Reimo Nebokatti ja IT-mehi minu meili kinnipidamises, siis ma ei pea eetiliselt võimalikuks jätkata Reformierakonna juhatusse kandideerimist,» teatas Sukles.

Samas viitas Sukles Reformierakonna kontori poolsele survele partei maakonnaorganisatsioonidele.

«Kuigi ma ei saa tagantjärgi kinnitada, kas omavalitsusjuhtide listi kirjutamine oli piiratud või mitte, selgus siiski, et maakondade listid olid range kontori tsensuuri all või tavaliikmetele suletud ja selline tõsiasi ausate valimiste konteksti küll ei mahu. Minuga võtsid ühendust mitmed Reformierakonna liikmed teistest maakondadest ja kinnitasid, et «kontori» poolne surve, lisaks meilikontrollile, oli Kristen Michali toetamisel suur, jõudes mõnel pool lausa ähvardusteni,» kirjutas Haapsalu linnapea 6. jaanuaril.