Pevkur: soovin igal juhul teha suuri tegusid

Samas on fakt, et mingil hetkel võttis Reformierakond suuna rahvuskonservatiivsema valijaskonna võitmiseks − seega tungisite n-ö IRLi alale.

Fakt on, et nii Reformierakond kui ka meie kompetentsus on ajas kasvanud. Kui alustasime tugevate majadus- ja rahanduspoliitika ekspertide erakonnana − ka välispoliitikas oldi tublid −, siis aja jooksul on meile lisandunud palju tugevust näiteks ka riigikaitse valdkonnas. Aga samuti sotsiaalvaldkonnas − mina, Mari Maripuu, Urmas Kruuse ja Taavi Rõivas oleme olnud sotsiaalministri ametis. Kui tahame võita ka järgmisi valimisi, peame kõnetama kõiki valijagruppe.

Ilmselt teate väga hästi, millal oli Reformierakonna toetus laes.

See oli pärast 2007. aasta aprillisündmusi.

Meenub eelmiste kohalike omavalitsuste valimiste aegne video, kus Yana Toom hüsteerilisel toonil − ja loomulikult vene keeles − hoiatab, et võimule tahavad tulla need, kes viisid ära pronkssõduri.

Kahjuks on vastandumist olnud Eesti poliitikas väga palju. Muidugi mulle meeldiks, kui me vaidleksime rohkem ideede ja sisu üle, aga tõsiasi on − ka eelmiste valimiste näitel − see, et pikad arutelud programmide üle on jäänud tagaplaanile.

Ehk on õigesti märgitud, et Edgar Savisaar oli paljuski Reformierakonna võimuloleku garant. Niipea kui Keskerakonnas vahetus esimees, jäi teie erakond võimust kõrvale…

Eks elu näitab, kuidas lähevad kohalikud valimised ja milline saab olema riigikogu valimiste peaküsimus. Need on veel maa ja mere taga − kaks aastat on poliitikas väga-väga pikk aeg; selle ajaga jõuab nii Eestis kui ka kogu maailmas väga palju muutuda. Kui vaatame ainuüksi aastatagust aega: keegi ei eeldanud, et USA presidendiks valitakse Donald Trump, et britid astuvad Euroopa Liidust välja või et Eesti Vabariigi presidendiks saab Kersti Kaljulaid. Praegu on võimatu ennustada, mis saab 2019. aasta riigikogu valimiste põhiteemaks.

Võib-olla peaks hoopis Savisaar olema teie erakonna auesimees.

Sellised naljad jäävad muidugi küsija südametunnistusele. Aga on loomulik, et poliitikas on olemas oponendid, ja − sõltumata konkreetsest inimesest − on selge, et oma ideede ja väärtuste väljatoomisel tuleb näidata, mille poolest erinetakse. Ja eks Keskerakonnaga see peamine vahe väga pikki aastaid ka oli. Näiteks millised on kellegi hinnangud Nõukogude okupatsioonile ja milline on suhtumine Eesti riiklusesse ja rahvuslusse.

Kui kuulata teise Ida-Viru poisi, Jevgeni Ossinovski viimaseid väljaütlemisi, tundub, et tema on oma uue Savisaare leidnud. Isegi teid õnnitledes suskab EKRE-le…

Seda peaks Ossinovski ise kommenteerima, aga kui vaadata näiteks Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide vahet, jookseb meie veelahe arusaamises sellest, kuidas riik peaks olema korraldatud − et kas riik peaks ikka olema see, kes ütleb, mitu lusikatäit putru sa tohid süüa ja millist jooki juua. Meie oleme vabade väärtuste kandjad ja ütleme, et inimene on ise kõige õigem otsustaja, mida ta oma eluga teeb ja kuidas oma raha kasutab. Sotsid tahavad siiski paksu riiki, öelda kõike riigi poolt ette, kuidas peab olema, ja ise jagada ning omada ka riigikapitalismi.