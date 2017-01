Keskerakonna garantiikirjade vaidlus saab lahenduse aprillis

Keskerakonda arbitraažikohtus esindav vandeadvokaat Paul Varul ütles Postimehele, et istung on plaanitud 16. märtsile ja pärast seda peab 30 päeva jooksul ehk 16. aprilliks tulema lahend.

Juhuks, kui arbitraažikohus ei jõua 16. märtsil kõike läbi arutada, võimalik varuaeg 23. märtsil.

«Eelduslikult peaks arbitraažikohus saama asjaga valmis ühe päevaga. Varupäev on broneeritud selle jaoks, kui midagi peaks juhtuma – keegi jääb haigeks, taotletakse tunnistajate ülekuulamist, üks pool esitab uudseid asjaolusid või tahab keegi midagi täiendavalt midagi lisada,» rääkis Varul.

Varul märkis, et erinevalt tavalisest kohtumenetlusest, kus saab otsust mitu korda edasi kaevata, on arbitraažikohtu otsuslõplik.

«Ainult menetluslike rikkumiste tõttu saab väga kitsas osas kaevata arbitraažikohtu otsust edasi Tallinna ringkonnakohtusse kaevata, aga sisuline otsus jääb. Arbitraažikohus on kahe otsaga asi. Ühelt poolt saab küsimuse lahendada palju kiiremini, kui tavalises kohtumenetluses, samas on otsus lõplik ja nii nagu otsus on, nii ka jääb,» nentis Varul.

Arbitraažikohtu otsus on lõplik

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohus on alaliselt tegutsev vahekohus, mis lahendab eraõigussuhetest tulenevaid vaidlusi.

Arbitraažimenetlus on konfidentsiaalne, mis tähendab, et Arbitraažikohus ei väljasta vaidlevate poolte ja vaidluse kohta mitte mingisugust informatsiooni kolmandatele isikutele. Informatsiooni väljastatakse kolmandatele isikutele ainult juhul, kui arbitraažikohtul on eelnevalt poolte kirjalik nõusolek informatsiooni väljastamise kohta.

Arbitraažimenetlus on tavakohtumenetlusest kiirem, menetlustähtaeg on kuni kuus kuud.

Arbitraažikohtu otsus jõustub tegemise hetkest, seega on tegemise hetkest alates täitmisele pööratav, seega saab otsusega minna kohe kohtutäituri juurde ja alustada täitemenetlusega.

Riigikohus võttis täna menetlusse Keskerakonna peakontori hüpoteegi kaebuse

Riigikohus võttis täna menetlusse Keskerakonna määruskaebuse kohtu otsusele, millega seati Midfield OÜ hagi tagamiseks Tallinnas Toom-Rüütli 3/5 asuvatele kinnistutele hüpoteegid kogusummas 800 680 eurot. Toom-Rüütli 3/5 asub Keskerakonna peakontor.

Varul märkis, et kui Keskerakonna ja Midfieldi vahelise vaidluse lahendab arbitraažikohus, siis kohtuliku hüpoteegi saab määrata ainult tavaline kohus.

Harju maakohus seadis Keskerakonna kinnistutele hüpoteegi mullu 15. septembri määrusega. Keskerakond kaebas Harju maakohtu määruse edasi ringkonnakohtusse mis jättis otsuse muutmata. Keskerakond esitas ringkonnakohtu otsusele määruskaebuse, mille riigikohus otsustas täna menetlusse võtta.

«Me loodame, et riigikohus muudab hüpoteekide seadmise määruse ära, aga suurt sisulist tähendust sellel ei ole. Kui riigikohus jätab hüpoteegid peale või võtab ära, ega sellest suurt midagi ei muutu. Tähtis on see, mida otsustab arbitraažikohus,» rääkis Varul.

Keskerakond loodab garantiikirjade tühistamist

Septembris jõudis avalikkuse ette uudis, et Keskerakonna endine peasekretär Priit Toobal allkirjastas 2014. aasta detsembris Keskerakonna kauaaegse kampaaniameistri Paavo Pettai firmale Midfield kaks garantiikirja kogusummas 730 000 eurot.

Keskerakonna kaitsestrateegia arbitraažikohtus hakkab põhinema sellel, et endine peasekretär Priit Toobal on võtnud Keskerakonnale nii erakordselt rumala ja parteid kahjustava kohustuse, et see pole siduv. Keskerakond ja nende kaitsetiim loodavad, et strateegiat saadab kohtus edu.

Paul Varul ütles mullu sügisel Postimehele, et esiteks loodetakse lasta kohtul tuvastada garantiikirjade tühisus, kuna need on vastuolus heade kommetega.

Varuli sõnul annab tühisuse tuvastamiseks aluse asjaolu, et endine peasekretär Priit Toobal on oma allkirjaga Keskerakonnale võtnud liiga üldise ja laiapõhjalise kohustuse, andnud niiöelda globaaltagatise.

Nimelt kinnitab üks garantiikirjade punkt, et «Keskerakond garanteerib kõiki Midfield OÜ rahalisi kohustusi kolmandate isikute ees», mis põhimõtteliselt tähendab, et Midfieldi iga suvalise rahalise kohustuse võib panna Keskerakonna õlule.

Varul märkis, et globaaltagatise puhul on riigikohus varem seoses hüpoteekidega leidnud, et selline tehing võib olla heade kommetega vastuolus ja seetõttu algusest peale tühine.

Varul märkis, et teiseks saab kohtus tugineda asjaolule, et Toobal on garantiikirjade andmisega Keskerakonna huve tõsiselt kahjustanud. Nimelt annab seadus võimaluse tehing ka tagantjärele tühistada, kui esindaja on oma kohustusi rikkunud ja teine pool seda teadlikult ära kasutab.