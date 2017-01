Liisa Pasti sõnul julgustavad meediamajanduse trendid võltsuudisteni jõudmist

«Esiteks sotsiaalvõrgustikud, mille ärimudel on ehitatud sellele, et sa võimalikult kaua nende lehel püsiksid, mistõttu nad pakuvad sellist sisu, millist sa oled juba varem tarbinud,» tõi ta näiteks.

Past lisas, et info hulk ja kiirus on nii palju tõusnud, et inimesed on paratamatult tarbimises muutunud pinnapealseks ning diskussioonid toimuvad sageli pealkirja tasemel. Ta leiab, et tõejärgseks tituleeritud ajastul saab usaldada neid uudiseid, mis süüvides usaldamiseks ka kindlust annavad.

TLÜ ajakirjandusõppejõud ja Eesti ajalehtede liidu tegevdirektor Mart Raudsaar ütles, et petu-uudised on sihikindel uudisteoperatsioon, mida kasutatakse relvana.