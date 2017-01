Randpere kandidatuur kukkus Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe valimistel läbi

Randpere sõnul ei mäleta ta, kuidas hääled täpselt jagunesid, kuid määravaks said erapooletud hääled, mida oli palju.

Randpere tunnistas Postimehele, et Reformierakonna fraktsioonis on pärast Hanno Pevkuri valimist erakonna esimeheks tekkinud sisepinged. Oma läbikukutamist fraktsiooni aseesimehe valimistel nimetas ta Kristen Michali toetajate kättemaksuks selle eest, et ta toetas partei esimehe valimistel Hanno Pevkurit.