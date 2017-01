Turay esitas avalduse liitumiseks Keskerakonnaga

Samuti esitas Turay avalduse, et liituda Tallinna linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooniga.

Vabakutseline ajakirjanik Abdul Turay astus Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast (SDE) ja linnavolikogu sotside fraktsioonist välja mullu aprillis. Juba toona ütles ta, et ei välista tulevikus Keskerakonnaga liitumist. Turay asus tööle Tallinna Arengu- ja Koolituskeskuses.

Turay avaldas täna pressiteate vahendusel head meelt, et Keskerakonna poliitikat on nüüd võimalik ka Toompea koalitsioonis ellu viia. «Tulin just hiljuti Inglismaalt ja tajun riikide selget erinevust ja ka ebavõrdsust. Minu palk Eestis on peaaegu sama kui minu vennapojal Inglismaal oma esimesel töökohal. Kusjuures ta pole veel ülikooligi lõpetanud. Sealjuures on elamine — riided, toit jms — odavam kui Eestis. Lapsi kasvatada on Inglismaal odavam kui Eestis. Sel viisil ei saa me jätkata!» leiab poliitik.

Turay lisas, et ta tunneb, et Keskerakond on tema jaoks poliitiline kodu, kuna selles erakonnas on kõiki alati võrdselt koheldud.

Enda sõnul ei ole ta veel otsustanud, kas sügisestel kohalikel valimistel ka volikogusse kandideerib. «Keskerakonna uus noor juhtkond on andnud erakonnale uue hoo ning soovin olla selle tugeva meeskonna liige,» märkis ta.