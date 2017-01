Kohus on otsustanud: isanime Eesti passi kirja ei panda

«Riigikohtu otsus oli ootuspärane, kuid sellega on läbitud viimane kohtuaste Eestis ning see võimaldab esitada kaebuse ÜRO rassilise diskrimineerimise kaotamise komiteele. Kavatsen seda teha lähiajal,» ütles Rusakov pressiteate vahendusel.

Riigikohus ei võtnud menetlusse Rusakovi kassatsioonikaebust, milles ta soovis Tallinna ringkonnakohtu otsuse muutmist. Ringkonnakohus oli tunnistanud õiguspäraseks politsei- ja piirivalveameti (PPA) otsuse mitte kirjutada Rusakovile väljastatud passi tema isanime. Sellega jättis Tallinna ringkonnakohus muutmata varasemalt Tallinna halduskohtu samasisulise otsuse.

Rusakovi sõnul tegi ta otsuse alustada kohtuteed isanime ametlikuks tunnustamiseks Eestis pärast seda, kui ÜRO rassilise diskrimineerimise kaotamise komitee soovitas Eestil 2014. aastal astuda samme isanime tunnustamiseks administratiivtasemel. Samasuguse soovituse olevat teinud ka rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni konsultatiivnõukogu.

Rusakov on jurist, Eestis tegutseva inimõiguste keskuse Kitež direktor ja MTÜ Vene Kool Eestis esimees. Teda on nimetatud üheks uue venekeelse partei loomise algatajaks, mis võiks osaleda 2019. aasta riigikogu valimistel.

Isanime kasutamise kombest

Patronüüm on liignime komponent, mis põhineb isiku isa, vanaisa või isegi varasema meessoost esivanema eesnimel. Patronüüme kasutatakse ka tänapäeval; mitmel pool maailmas on nende kasutamine kohustuslik, kuigi suurel määral on need asendunud perekonnanimedega.

Idaslaavi keeltes kasutatakse sõnalõppe -ович, -евич patronüümi moodustamiseks meestel. Näiteks vene keeles teatakse meest, kelle nimi on Ivan ja kelle isa nimi on Nikolai kui Ivan Nikolajevitš, Ivan Nikolai poeg, (Nikolajevitš on patronüüm). Naiste puhul kasutatakse lõppe -овна, -евна. Venemaal on patronüüm ametlik osa inimese nimest, seda kasutatakse ametlikes dokumentides ja inimeste poole ametlikult kui ka mitteametlikult pöördudes.

Patronüüme kasutatakse ametlikult ka Ukrainas, lõpud on vastavalt meestele -ович ja naistele -івна või -ївна.

Allikas: Vikipeedia