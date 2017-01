«Passimaffia» süüasi võib laheneda kokkuleppemenetluses

Eelistung pidi esialgu Harju maakohtus toimuma täna hommikul, kuid riigiprokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina sõnul lükkus see homsesse. Nimelt peavad menetluspooled ehk riigiprokuratuur ja süüdistatavate kaitsjad veel läbirääkimisi kriminaalasja lahendamiseks kokkuleppemenetluses ning homsel eelistungil peaks selguma, kas pooled jõuavad karistuste osas kokkuleppele.

Riigiprokuratuur on ulatusliku dokumendipettuse kriminaalasjas süüdistuse esitanud 12 inimesele, kelle seas on ka neli politsei- ja piirivalveameti töötajat, neist kaks olid teenindussaali töötajad ja kaks spetsialistid.

Praegu ainsana vahi all viibivat Ljubov Genrihsoni (65) süüdistatakse kuritegeliku ühenduse loomises ja juhtimises, samuti korduvas altkäemaksu andmises, võltsitud tähtsa isikliku dokumendi kasutada andmises, dokumendi võltsimises ja kuritarvitamises ning kelmuses.

Süüdistuse on saanud ka Meeli Paluvits, Žanna Reede, Laivi Seeman, Ülle Lill, Sergei Zimakov, Irina Savenkova, Olga Tsvetkova, Jekaterina Botšarova, Jekaterina Leonova, Anton Kimmer ja Oksana Dmitrieva.

Kõiki peale Dmitrieva süüdistatakse muu hulgas ka kuritegelikku ühendusse kuulumises, mille eest võidakse kohtus süüdimõistmisel karistada kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega. Dmitrievale on esitatud süüdistus karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb tähtsa dokumendi kuritarvitamist. Selle eest võidakse teda karistada rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Operatsioon «Maarika»

Kriminaalasjas on oportuniteedi põhimõttel lõpetatud menetlus 75 inimese suhtes. «See tähendab, et prokuratuuri hinnangul on kahtlustuse saanud inimeste poolt toime pandud kuritegu tuvastatud, kuid nende süü ja roll kuriteo toimepanemisel ei olnud määrav,» selgitas Kostina. Ta täpsustas, et neile on määratud erinevad kohustused, samuti peavad nad hüvitama kriminaalmenetluse kulud.

Kuna läbirääkimised käivad, pole Kostina sõnul võimalik hetkel kriminaalasja täpsemaid andmeid avaldada.

Politsei pidas 2015. aasta oktoobris operatsioon «Maarika» järel kinni 12 inimest, keda kahtlustati ebaseaduslikul teel riiklike dokumentide saamiseks eelduste loomises. Neist 11-le esitas politsei kinnipidamise järel kahtlustuse kuritegelikku rühmitusse kuulumises.

Uurimisandmete järgi said tellijad kahtlustatavate kaudu erinevaid riiklikke dokumente, sealhulgas haridust tõendavaid dokumente, keeleeksami tulemusi, elamislube, kodakondsuse saamise aluseks olevaid dokumente ja arstitõendeid. Selleks kasutati muuhulgas võltsimist, valeandmete esitamist ja valeidentiteediga esinenud kaasosalisi.

