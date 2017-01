Peapiiskop Viilma ja isa Jourdan paluvad kirikuhoonete küsimuses peaministri abi

Viilma ja Jourdan märkisid pöördumises, et reformatsiooni juubeliaasta annab sümboolse võimaluse vaadata tagasi ja anda hinnanguid ka protsessidele ja otsustustele, mis on kujundanud reformatsioonilinnas Tallinnas asuvate sakraalhoonete omandisuhteid.

«Mitte kõik pühakojad ei olnud omandireformi käigus tagastatavad nendele kirikutele või kogudustele, kes on need rajanud või kes on seal ajalooliselt tegutsenud,» seisab pöördumises.

Tallinnas on sellisteks sakraalhooneteks püha Katariina kirik koos dominiiklaste ajaloolise kloostrikompleksiga ja püha Neitsi Maarja Piiskoplik Toomkirik.

«Väljendame siirast lootust, et veel Tallinna linnavolikogu ja linnavalitsuse praegused koosseisud on valmis kaaluma ja vastu võtma need otsused, millede alusel kuuluksid nii dominiiklaste ajalooline kloostrikompleks kui Toomkirik üleandmisele sellele kirikule või kogudusele, kes seda juba sajandeid tervikuna või suures osas kasutanud on,» kirjutasid Viilma ja Jourdan.

Kuivõrd mõlema sakraalhoone puhul on tegemist muinsuskaitsealuste hoonetega, millel on suur ajalooline tähtsus kui ka märgiline tähendus, palusid Viilma ja Jourdan pöördumises peaminister Jüri Ratasel nende taotlust toetada ning aidata kaasa selle lahendamisele.