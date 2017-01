«Radar»: ei Rõivas ega Rosimannus - Reformierakonda juhtis tegelikult Kristen Michal

Kallase käik kõneleb meile sedagi, et ta ei usaldanud juhatust ja kartis, et kui ta hakkab juhatusega arutama, et ma tahan presidendiks saada, siis talle öeldakse, et oi-oi-oi, et meil on siin hoopis teised mõtted.

Palling: Mis need teised mõtted oleksid siis olnud? Ei olnud ju ühtegi teist mõtet, olid erinevad inimesed, kes soovisid näha erinevaid kandidaate, aga tol hetkel ei olnud midagi otsustatud.

Erakonna auesimees Siim Kallas kandideeris nüüdsel üldkogul erakonna juhatusse. Üllatuslikult sai ta kõigist kõige rohkem hääli.

Ligi: Me tegime talle toreda presidendikampaania. Kaja Kallas ise on seda niimoodi teravasti välja öelnud, et isa sai selle eest. Ma arvan, et põhiline, tuletati neid asju meelde, et kus olid vanad toredad ajad. Aga kindlasti Siimu panus ei ole olnud sellel sajandil erakonnas väga suur, et see on ikkagi vana nostalgia.

Teine ja veelgi ulatuslikum probleemideallikas erakonnas on partei juhtimisstiil.

Aastatel 2014-2016 oli Reformierakonna esimees Taavi Rõivas.

Korobeinik: Taavi Rõivas ei olnud võib olla selline kõige kindlam liider. Ilmselt delegeeris liiga palju, ta arvas, et meeskond teeb töö ära, aga meeskond lihtsalt istus ja ootas, kuni tuleb see, mis tuli.

Kes see meeskond oli, kelle peale Taavi Rõivas tegelikult lootis?

Korobeinik: No ma arvan, et presidendivalimistel ta arvestas pigem Kristeniga.

Kas ma saan õigesti aru, et ehkki Taavi Rõivas oli suvel erakonna esimees, siis tegelikult erakonnas otsustas ja juhtis asju Kristen Michal?

Korobeinik: Ma kindlasti arvan, et see ei olnud Kristen üksinda. Mis on kindlasti tõsi, on see, et kes ei juhtinud erakonda, oli erakonna juhatus. See on minu arust väga vale. Juhatuse poolt ei tulnud ühtegi seisukohta lihtsalt. Mitte ühtegi. Ja ka praegu näiteks, kui me vaatame seda, kuidas näiteks valimised toimuvad, et nad toimuvad kuu aega peale Rõivase tagasiastumist, siis seda ei otsustanud juhatus. Minu arust Reformierakonnas ei saa asjad nii käia, et juhatus tuleb lihtsalt kokku ja kinnitab otsust, mis tuli, väga raske öelda, kust kohast.

Kust see tuli siis?

Korobeinik: See tuli lihtsalt erakonna juhi poolt, aga see nii ei käi. See, kust erakonna juht järsku otsustas, et peab kuu aja pärast valimised tegema, samas kui mõni siin alustas oma valimiskampaaniat mõni päev varem. See on nagu küsimus erakonna juhile pigem.

Korobeinik vihjab siin sellele, et enne veel, kui avalikult välja käidi, millal erakonna uue juhi valimised toimuvad, hakkas Kristen Michal vaikselt juba oma kampaaniat tegema. Et sotid oleksid selged, siis olgu siinkohal öeldud, et kauaaegse peasekretäri Kristen Michali selja taga seisis erakonna büroo. Isikuliselt olid tema kõige lähemad kamraadid Arto Aas, Kalle Palling, Rosimannused ja Kalev Lillo.