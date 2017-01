Haigekassa eelarves on tervishoiutöötajate palgatõusuks 23,6 miljonit

«Praegu kinnitatud eelarves on eraldi rida «tervishoiuteenuste reserv», mis on ette nähtud palgakulude muutuse katteks,» ütles haigekassa tervise edendamise ja kommunikatsiooni talituse juht Liis Hinsberg.

«Seega tänases eelarves on juba tegelikult see raha olemas, mis juurde tuleb arvestada. See on lihtsalt eraldi real,» lisas Hinsberg. «Eelarve seletuskirjas on välja toodud selle summana 23,6 miljonit eurot,» märkis ta.

Kui kollektiivlepe sõlmitakse, siis arvestatakse uus palgakomponent ka tervishoiuloetelus nende teenuste hindadesse, kus sisaldub palgakomponent. «Kui uus loetelu ja eelarve kinnitatakse, siis on tervishoiuteenuste reservi realt see raha ümber arvestatud sinna ridadele, kus seda on tänu uuele palgakomponendile juurde vaja,» ütles ta. Seejärel tuleb Hinsbergi sõnul uuesti kinnitada nii tervishoiuteenuste loetelu kui eelarve.

Olemasolevas eelarves ei vähendata Hinsbergi sõnul kindlasti teenuste mahtusid pärast kollektiivleppe sõlmimist.

Tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimised on hetkel riikliku lepitaja laual.

Haigekassa nõukogu kinnitas reedesel koosolekul haigekassa 2017. aasta eelarve, mille kogumaht on 1,1 miljard eurot; eelarve kasvab võrreldes möödunud aastaga 10,1 protsenti.

Mullu sügisel nentis tollane peaminister Taavi Rõivas, et tervishoiutöötajate keskmised palgad on aasta-aastalt kasvanud, valdavalt Eesti keskmisest palgast kiiremini. Näiteks ulatus arstide keskmine palk 2015. aasta alguse seisuga ligi 225 protsendini Eesti keskmisest ja haiglates oli arsti keskmine palk ligi 275 protsenti Eesti keskmisest ehk 2760 eurot.