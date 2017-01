Aab: Savisaarele palga maksmise kokkulepe võib sündida lähipäevil

«Jätkuvalt käivad läbirääkimised erinevates küsimustes, mis seotud endise esimehega,» ütles Aab teisipäeval BNSile. «Minu teada on arvamused veidi lähenenud ja arvan, et lähipäevil saabub otsus. Momendil seda veel pole.»

Aab lisas, et jätkuvalt on erakonna juhatuses jutuks Savisaare õigusabikulude võimalik tasumine. «Räägime õigusabikuludest ja samas me veel ei tea, mis kiriminaalasjast saab,» sõnas Aab. «See kõik on lahtine, sest veebruari keskel on tulemas alles eelistung. Oleme juhatuses ka erakonna eelarvet arutanud, aga pole suutnud täpselt paika panna, et mis ulatuses ja kuidas neid kulusid tasuda.»

Savisaar loobus detsembri keskel partei pakutud invatõstukiga bussist ja autojuhist, kuid nii talle pakutava 3500 eurose palga kui õigusabikulude osas pole ta selget vastust andnud. Aab on BNSile öelnud, et läbirääkimisi raskendab Savisaare komme jätta otsestele ja selgetele küsimustele vastamata.

Savisaar on saanud korruptsioonisüüdistuse. Samas on Keskerakonna juhatus otsustanud talle palka maksta, kuid see tuleb ametlikult vormistada. Samuti on Keskerakond nõus tasuma osaliselt Savisaare õigusabikulusid.