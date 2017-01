Indrek Tarand esitati Euroopa Parlamendi asepresidendi kandidaadiks

Täna toimuval salajasel hääletusel on üles seatud 15 kandidaati, teatas BNSile Euroopa Parlamendi esindus Eestis.

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni kandidaadid on Ildikó Gall-Pelcz, Mairead McGuinness, Ramón Luis Valcarcel ja Rainer Wieland. Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni kandidaadid on Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Bogusław Liberadzki, Ioan Mircea Pasçu ja David Sassoli.

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooni esitatud kandidaat on Ryszard Czarnecki, Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni kandidaadid on Alexander Graf Lambsdorff ja Pavel Telička, Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsiooni kandidaat Dimitrios Papadimoulis ning Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni kandidaat on Ulrike Lunacek.

Vähemalt 38 Euroopa parlamendi saadikud on kandidaadiks esitanud Indrek Tarandi.

Valimised on salajased ja võivad kesta kuni kolm vooru. Kandidaadid vajavad esimeses kahes voorus absoluutset häälteenamust, et valituks osutuda. Kolmandas voorus osutuvad valituks veel täitmata kohtadele suurima häältearvuga kandidaadid. Kandidaadid võivad oma kandidatuuri tagasi võtta ja uusi kandidaate võib esitada kuni teise vooruni.