CIA dokument: 1987. aasta NATO väed Euroopas jäid haledalt NSVLi omadele alla

Raportist, millest suur osa on avalikustamisest hoolimata välja lõigatud, järeldub, et lääne vägesid on Euroopas märkimisväärselt vähem kui Nõukogude omasid.

«Õhukaitseüksuseid NATO- maade üksutes ei ole,» kirjutatakse raportis. Ülejäänud seda ümbritsev info on välja lõigatud.