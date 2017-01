CIA dokument: Karl Vainot üritati kolm korda tappa

Info Vaino atentaadikatsete kohta tuleb välja memorandumist CIA ametnikule Charles Watermanile, mis kirjeldab rahvarahutusi Nõukogude Liidus. Raport kannab kuupäeva 9. september 1983.

Dokument viitab Washington Posti artiklile sama aasta aprillist, mis kirjeldas Poola tööliste seas puhkenud rahutuste võimalikku levikut Baltimaadesse. Leht kirjutas, et hoolimata Eestis levinud üleskutsetest ei ole ühtegi streiki aset leidnud.

«Sama järelduse esitas ka meie saatkond (mis on tõenäoliselt ka Washington Posti artikli allikas). Minu andmebaas näitab, et Eestis on aset leidnud üheksa streiki, 18 meeleavaldust, viis mässu ja seitse poliitilise vägivalla akti, kaasa arvatud kolm atentaadikatset Eesti kommunistliku partei liidrile Karl Vainole, kuid kaks kirjeldatud intsidenti leidsid aset juba aastal 1979,» seisab täna internetis avalikustatud CIA memorandumis.

CIA raport aastast 1983 väidab, et Karl Vainole tehti kolm atentaadikatset. Kuvatõmmis.

Karl Vainot on täna internetis avaldatud CIA dokumentides mainitud seitsmel korral, sealjuures neljal korral Karl Vaino ja kolmel korral Karl Vayno nime all.

Venemaal Tomskis sündinud Karl Vaino oli Eestimaa Kommunistliku Partei (EKP) eelviimane esimene sekretär, ning temast kujunes 1980. aastate venestamispoliitika sümbol. EKP esimene sekretär oli sel ajal võimuhierarhias Eesti NSVs kõige kõrgem amet. Karl Vaino oli sellel kohal aastatel 1978-1988. Karl Vaino vabastati EKP esimese sekretäri kohalt 1988. Aasta 16. juunil laulva revolutsiooni ajal ja tema koha võttis üle eestimeelne Vaino Väljas.

Pärast esimese sekretäri kohalt lahkumist asus Karl Vaino Moskvas tööle Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei parteikontrolli komitee liikmena, sellel kohal töötas ta aastatel 1988-1990. Karl Vaino elab praegi Moskvas ja ta on pensionär.