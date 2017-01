Politsei võttis Valgas kinni Läti kriminaali

Eile sai politsei teate, et Valgas Kesk tänava korteris ähvardas mees talle tuttavat naist terariistaga, röövis temalt erinevaid kuldehteid ning põgenes, teatas politsei- ja piirivalveamet.

Vigastusteta pääsenud, kuid šokis naine teatas juhtunust politseile, kes asus välja selgitama kuriteo sooritajat ning tema võimalikku liikumissuunda. Rööviga tekitatud varalist kahju hindas naine umbes 1300 eurole.

Kuna politseil oli alust arvata, et mees võib liikuda Valgast Läti suunas, teavitati juhtunust ka naaberriigi kolleege. Kiire koostöö tulemusel pidas politsei kuriteos kahtlustatavana kinni 30-aastase Läti kodaniku, kelle juurest leiti ka osa varastatud ehetest.

Lõuna ringkonnaprokuratuur on taotlenud kahtlustatava eeluurimise ajaks vahi alla võtmist.

Prokurör Valdo Gerassimovi sõnul ei ole kahtlustatavat Eestis varasemalt kriminaalkorras karistatud, kuid asjaolu, et ta on korduvalt erinevate varavastaste ja narkootikumidega seotud süütegude eest karistatud Lätis, annab aluse arvata, et ta pole varasematest karistustest õppust võtnud. Vältimaks uute kuritegude toimepanemist peab prokuratuur vajalikuks ka mehe ühiskonnast isoleerimist uurimise ajaks.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viib läbi Valga politsei ning menetlust juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.