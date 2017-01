Uued kiiruskaamerad kasvatasid jõudsalt trahvisaajate hulka

Lõppenud aastal tuvastasid kaamerad 14 626 sõidukiiruse ületamist rohkem kui 2015. aastal. Kõige rohkem saadeti trahviteateid välja aprillis ja mais, vastavalt 14 876 ja 14 665.



Eelkõige oli rikkumiste arvu tõus tingitud jaanuaris ja märtsis maanteedele paigaldatud uute mõõtekohtade kasutuselevõtust, ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) liiklusmenetlusteenistuse vanem Toomas Kaarepere.

Kokku lisandus maanteedele kaheksa uut mõõtekohta, millest kahes on võimalik kiirust mõõta mõlemas suunas. Valdavalt paigaldati uued mõõtekabiinid suure liiklussagedusega kohtadesse, kus suurimaks lubatud sõidukiiruseks on 50 km/h. «Nendes asukohtades on varasematel aastatel toimunud mitmeid raskete tagajärgedega liiklusõnnetusi,» märkis Kaarepere.

Kõige enam, ligi 20 protsenti kõigist trahviteadetest, saadeti Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel Põltsamaa Puhu ristmikul paiknevate uute märtsis tööd alustanud kaamerate poolt tuvastatud rikkumiste kohta. Antud kohas on lubatud suurimaks sõidukiiruseks 50 km/h ning ühest mõõtepostist mõõdetakse mõlema sõidusuuna kiirusi.

Samuti tuvastati teistest enam kiiruse ületamisi Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel Are aleviku kahe uue kaamera poolt, mille osas koostati ligi 14 000 trahviteadet. Üle 7500 trahviteate saadeti Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Libatse külas ja Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee Muraste külas asuva kahe kiiruskaamera poolt tuvastatud rikkumiste kohta.

Ligi 7500 trahviteadet koostati Tallinn-Paldiski maantee Kiia küla kaamerate poolt fikseeritud rikkumiste osas. Murastes asuvad kaks uut kiiruskaamerat 50 km/h alas ning Libatse ja Kiia külas mõõdetakse kiirust 70 km/h alas ühest mõõtepostist mõlemas sõidusuunas.

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kose alevikus, kus suurimaks lubatud sõidukiiruseks 50 km/h, tuvastatud rikkumiste kohta väljastati üle 6000 hoiatustrahvi.

Ajaliselt pannakse enim rikkumisi toime kella 15 ja 19 vahel, tippaeg kell 17.00 kuni 18.00 ning nädalapäevadest laupäeval ja reedel. Väiksem on rikkumiste osakaal teisipäeval ja esmaspäeval. Valdav osa hoiatustrahvidest on summas 9-18 eurot.

«Ülejäänud kohtades on vastavad arvud oluliselt väiksemad, mõõtekabiinidega pikemajaliselt kaetud kohtades on rikkumiste arv oluliselt vähenenud ning leidub päevi, kus mõni kaamera on tuvastanud üksiku kiiruse ületamise,» rääkis Kaarepere.

Kokku on maanteedele paigaldatud 63 mõõtekabiini/posti, millest neljas mõõdetakse kiirust mõlemas suunas.



24 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 41. – 150. kilomeetril 11 Tallinn-Pärnu-Ikla maantee 92. – 141. kilomeetril 11 Tallinn-Narva maantee 127. – 202. kilomeetril 4 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee 3. – 17. kilomeetril 2 Tallinn-Saku-Laagri maantee 13. kilomeetril 4 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee 13. – 19. kilomeetril 5 Tallinn-Rapla-Türi maanteel 7. – 18. kilomeetril 2 Tallinna-Paldiski maantee 18. – 25. kilomeetril Asukohtade valimisel on silmas peetud inimkannatanutega liiklusõnnetustega statistikat viimase viie aasta jooksul, liiklussagedust, sõidukite kiirusi sel lõigul, elektri kättesaadavust ja kohalikke olusid. Vaata siit kõiki kiiruskaameraid kaardil. Kiiruskaamerate paigaldamise eesmärk on liikluse rahustamine ja seeläbi õnnetuste arvu vähendamine. Kaamerad ohjeldavad kihutajaid ja aitavad viia kiirused ohtlikel teelõikudel lubatu piiridesse, mistõttu muutub liiklus turvalisemaks ning vähenevad liiklusõnnetused. Euroopas põhjustab suur kiirus umbes 20% liiklussurmadest ja kihutamise tagajärjel hukkub ligi 8500 inimest aastas. Teiste riikide kogemused näitavad, et kiiruskaamerad aitavad vähendada inimkannatanutega liiklusõnnetuste arvu hinnanguliselt 20%. 2015. aastal saadeti politsei- ja piirivalveameti andmetel Eestis kiiruseületajatele kokku 106 412 hoiatustrahviteadet. Igale ülekilomeetrile vastab alati ja kõigi jaoks üks seadusega kehtestatud muutumatu summa (1 km/h = 3 eurot).



Allikas: maanteeameti kodulehekülg