Kristi Liiva: minu töös on tähendus kõige tähtsam

Tänu temale saime teada, et kiusuennetus peab toimuma korraga terves koolis, mitte ainult ühes klassis või ühel õppeastmel. Teiseks peab see hõlmama kõiki töötajaid, nii tugipersonali kui ka kõiki pedagooge, rääkimata lapsevanematest. Kolmandaks on see programm tõendamispõhine ehk selle mõju ei hinda õpetajad, kes ütlevad, et «meie klassis on kõik hästi», vaid lapsed.

Kui kool liitub KiVa programmiga, siis esmalt uurime, kui paljud lapsed ütlevad, et neid on kiusatud või et nemad ise kiusavad. Üks aastaring sisaldab klassiõpetajate antavaid tunde, kus räägitakse väärtustest, mis toetavad hoolivust, sallivust ja koos tegutsemist. Samuti õpetatakse, kuidas käituda keerulistes suhteolukordades ning kuidas üksteisega tuttavaks saada ja kontaktis olla. Puudutame ka seda, et erilisus on väärtus, mitte asi, mida narrida või põlastada. Lisaks saavad õpetajad teada, kuidas konkreetsed kiusujuhtumid lahendada nii, et need lõpeksid.

Sisuliselt tegeletakse suhtlemisoskusega, mille tulemus on see, et lapsed hoiavad rohkem kokku ja on tunnis rahulikumad. KiVa mõju-uuring – see on tõenduspõhine ja tehtud vastavalt rahvusvahelisele praktikale – näitab igal aastal, et programmi kasutavates koolides väheneb kiusajate ja kiusatavate arv.

- Ja samamoodi üritate õpetada inimestele suhtlemist Arvamusfestivalil?

Jah, Arvamusfestival on ühelt poolt ideede ja inimeste kohtumispaik, mille kaugem eesmärk võiks olla hea suhtlus- ja arutelukultuuri levimine. Kui väikeste inimeste puhul on fookuses, kuidas nad omavahel igapäevaelus suhtlevad, siis suurte inimeste puhul keskendub Arvamusfestival sellele, kuidas me suhtleme siis, kui oma seisukohtade eest seisame ja midagi arvame.

Arvamusfestivali arutelu tava ütleb, et hea arutelu tunnuseks on see, et sa oled vestluskaaslase suhtes hinnanguvaba, tõestad seda, mida väidad, ja kuuled seda, mida ta räägib. Mitte seda, mida oma taustsüsteemist lähtuvalt kuuled teda ütlemas!

- Keda on lihtsam juhtida, kas alluvat või vabatahtlikku? Viimane teeb tööd ju oma vabast ajast ja tahtest ning igasugune kriitika on iseäranis tundlik teema.

Inimesed teevad tööd motiveeritumalt, paremate tulemustaga ja loovamalt siis, kui tegevuse tähendus neile korda läheb. Vabatahtlikus töös polegi midagi muud kui ainult tähendus. Ja juhi töö on see tähendus oma meeskonnale kohale viia.

Veel kümme aastat tagasi ei olnud ma seda enda jaoks lahti mõtestanud, aga nüüd ütlen, et juhil on kaks ülesannet. Esiteks seista hea selle eest, et inimesed mõistaksid tähendust ja neil oleks arusaam, kuidas oma ülesandeid täites eesmärgi poole püüeldakse. Teiseks, et inimestel oleks vaimne ja füüsiline keskkond, kus nende potentsiaal kõige paremini avalduks. Ehk et kui me oleme koos, siis kuidas teha nii, et igaüks meist saaks olla ta ise – oma parimal moel –, ilma et oleks vaja mingeid krampe, barjääre või kaitseasendeid.