«Pealtnägija»: kuidas naisepeksja ja elatisvõlgnik pani süsteemi enda kasuks tööle

ETV saade «Pealtnägija» näitas seekord lugu sellest, millist kurja vaeva peab kuriteo ohver nägema, et Eestis õigust ja õiglust saada, kui kurjategija on nahaalne ja valdab juriidilisi nippe. On lootus, et 1. jaanuarist tööle hakanud riiklik elatisabifond võtab vähemalt elatisvõlgnikega kohtus jagelemise enda kaela.