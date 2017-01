«Pealtnägija»: Allakäiguteekond imelapsest tanklaröövliks

Kuu aega tagasi mõistis kohus vangi Hendrik Koppeli, kes sai aastaid tagasi kurikuulsaks kui imelapsest börsimaakler, kes ometigi suutis vaid paari kuuga LHV klientidele miljonitesse kroonidesse ulatuva kahju tekitada. Kuid sel korral ei mõistnud kohus ta süüdi kelmuse ega pettuse, vaid tanklaröövi eest.

Väidetavalt juba 13-aastaselt börsil tegutsema hakanud omaaegne imelaps suutis aastaid tagasi saada kohe pärast kooli tööle LHVsse, kus suutis ära rääkida neli varakat klienti, kes panid tema suurepärase jutu peale välja neli miljonit krooni. Koppel lubas neil uskumatut tootlikkust garanteerida, ja tõi välja ka, et LHV on kõigest teadlik ja pakub garantiid, et miski ei hävi. Paraku kaotasid kliendid neli miljonit, LHV lasi neli kuud töötanud Koppeli lahti.

Võlgadest pääses Koppel eraisiku pankroti läbi, sest tal polnud sentigi raha, oli töötu, elas sugulaste juures. Pankrot rauges, kuna raha polnud võtta kuskilt ja nii pääses Koppel maksmisest.

Pankroti kõrval algatati ka kriminaalasi, mida politsei uuris 6 aastat. Koppel oli kasutanud klientide raha äraelamiseks, tegi klientide rahaga palju riskantsemaid tehinguid kui kokku lepitud, kuid menetlus lõppes lõpuks, kuna kuritegu aegus.

Koppel otsustas Eestist põgeneda USAsse, kuid raha tal selleks polnud. Nagu selgus, otsustas ta raha hankida relvastatud tanklarööviga.

Prokurör Saskia Kask nentis, et mees valmistus ette. Hankis mängupüstoli, värvis selle üle, et tõepärasem paistaks. Hankis mütsi, tegi sinna silmaaugud, et oma nägu varjata. Pani valmis riided, mida kohe vahetada, et põgenemisel ära ei tuntaks. Ja läks siis Endla tänaval asuvat tanklat röövima.

Rööv läks igas mõttes luhta. Kõigepealt selgus, et tankla teenindas parajasti kliente läbi luugi, uksed olid suletud. Teiseks selgus, et luugi juures on teisigi kliente. Maskis Koppel ähvardas kabanossisoovijaid mängurelvaga ja ajas nad minema, seejärel nõudis noorukeselt müüjalt raha.

Prokurör nentis, et müüjal oli alust karta, et tegu on päris relvaga, ning ta ulatas röövijale kassas olnud raha – 200 eurot. Samal ajal vajutas müüja paanikanuppu. Politsei tabas Koppeli juba paarikümne minuti järel.

Detsembri alguses mõistis kohus Koppelile tanklaröövi eest karistuseks kaks aastat ja neli kuud, millest tal tuleb kohe ära istuda neli kuud. Koppel peaks vabanema sõbrapäeva paiku.