Kohus andis loa PERHi tehnikadirektori vahistamiseks

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo kuulas täna Ivo Milli (53) üle. «Kogutud materjalidest nähtub, et kahtlustatav võib jätkata kuritegude toimepanemist. Sel põhjusel esitas prokuratuur kohtule tema suhtes vahistamistaotluse,» selgitas kriminaalasja kohtueelse menetluse juht, juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus.

Kohus nõustus prokuratuuri seisukohaga ning andis loa kahtlustatava vahistamiseks kuni kaheks kuuks.

Milli kahtlustatakse PERHi poolt korraldatud riigihangete teostamise nõuete rikkumises ja kelmuses, korduvas altkäemaksu võtmises ja küsimises, dokumendi võltsimises, võltsitud dokumendi kasutamises ja rahapesus.

Kahtlustuste kohaselt kindlustas tehnikadirektor altkäemaksu eest riigihangetel osalenud ettevõtetele riigihankemenetlustes mitmeid eeliseid. Valdavalt ehituse ja projekteerimise hangete kogumaksumus ulatub üle 10 miljoni euro.

«Meil on alust väita, et kahtlustusega on seotud mitu riigihangetel osalenud ettevõtet ja nende esindajat. See toob kaasa kahtlustuse esitamise ka mitmele juriidilisele isikule,» kommenteeris eile Evestus.

Kuna menetlustoimingud veel käivad, siis ei ole tema sõnul võimalik praegu rohkemat täpsustada.

Kahtlustatavana kuulati üle ka sama üksuse töötaja, ehituse projektijuht, keda kahtlustatakse kelmuses ja riigihangete teostamise nõuete rikkumises, kuid tema vahistamist prokuratuur ei taotlenud.

Kõnealuse kriminaalasja kohtueelset menetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ning juhib riigiprokuratuur.

