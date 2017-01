Reformierakonna fraktsioon sai lõpuks teise aseesimehe

Reformierakonna uueks juhiks valitud Hanno Pevkur võttis Kristen Michalilt fraktsiooni juhtimise üle 9. jaanuaril, kuid fraktsiooni aseesimehi siis paika ei pandud.

Sel esmaspäeval tegi Pevkur ettepaneku valida Maris Lauri kõrval aseesimeheks Valdo Randpere, kuid see ei leidnud fraktsioonis toetust. Pevkur ütles, et kandidaatidena on vahepeal kõne all olnud ka Kristen Michal, Kalle Palling, Remo Holsmer ja Toomas Kivimägi.

Fraktsiooni esimehe koha üleandmisest teatas Michal päev pärast erakonna esimehe valimist sotsiaalmeedias. «Aga olgu ka see pall maha löödud – juba eile sõnasin Hannole, et uus erakonna esimees peab olema fraktsiooni juht. Esmaspäevast. Sest nii on meil kombeks,» kirjutas ta.

Michal tõusis fraktsiooni esimeheks Reformierakonna eelmise esimehe Taavi Rõivase ettepanekul vahetult pärast seda, kui valitsus oli vahetunud ja erakond jäänud opositsiooni. Rõivas toetas Michalit ka erakonna esimehe valimisel, kus ta jäi häältega 635 : 1048 Pevkurile alla. Fraktsiooni aseesimehed olid seni Pevkur ja Maris Lauri, neist viimane jätkab aseesimehena ka nüüd.

Reformierakonna võimuloleku ajal juhtis alates 2015. aasta kevadest fraktsiooni Urve Tiidus, saadikurühma aseesimeestena töötasid Valdo Randpere ja Meelis Mälberg.