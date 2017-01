Kohus mõistis Saksamaal joomakaaslase poolsurnuks peksnud Eesti mehe vangi

Lõuna-Saksamaa Baieri liidumaa Augsburgi kohus mõistis Eestist pärit 29-aastase mehe seitsmeks aastaks ja kaheksaks kuuks ning tema 37-aastase kuriteokaaslase seitsmeks aastaks ja kuueks kuuks vangi, kirjutab Augsburger Allgemeine.

Kohtunik Christoph Wiesneri sõnul vedas peksu ohvril, et ta üldse ellu jäi, kuna tal oli mitmeid eluohtlikke vigastusi.

Prokurör nõudis peksjatele veelgi rangemaid karistusi. Eestist pärit mehele nõudis ta üheksa ja tema kuriteokaaslasele kaheksa aasta pikkust vanglakaristust.

Kohtunik märkis, et Eestist pärit mees on juba kaks sarnast kuritegu toime pannaud ja kui ta oma tegusid nii jätkab, siis kolmas ohver tõenäoliselt enam eluga ei pääseks. Eestis toime pandud kuritegu kohtunik karistuse määramisel siiski arvesse ei võtnud, kuna selle kuriteo asjaolud ei olnud Saksa kohtule teada.

Kurjategijad peksid ohvrit harvaesineva jõhkrusega

Prokurör Matthias Neumanni sõnul peksid mehed 2015. aasta novembris oma 36-aastast joomakaaslast harvaesineva jõhkrusega. Kaklus sai alguses korruselamu korteris, mida 37-aastane peksja üüris. Et korterit verega mitte määrida, lohistasid peksjad oma ohvri korterist välja trepikotta ja sealt treppidest alla maja välisukse juurde õue. Seal jätkasid nad peksmist. Mehe elu päästis naaber, kes kutsus kohale politsei.

Peksu ohver sai eluohtlikke vigastusi. Kogu tema keha oli täis verevalumeid ning arstid tuvastasid tal koljuluumurru.

37-aastane süüalune eitas kohtus peksmist ja jäi lõpuni oma versiooni juurde, et ta oli küll sündmuskohal, kuid peksmises ei osalenud.

Kohtuarstlik ekspertiis tegi siiski kindlaks, et peksjaid pidi olema kaks. Ekspertiis tegi kindlaks, et ohvri kehal olid erinevate jalanõude jäljed, mis tekkisid jalgadega peksmisest. Ekspertiisi andmetel kandis 29-aastane Eestist pärit mees peksmise ajal spordijalanõusid ja 37-aastane mees metallist tugevdusega töösaapaid. Just töösaabastega antud hoobid põhjustasid ohvrile kõige raskemaid vigastusi, purustades ohvri kolju. Kohtuekspertide sõnul on kolju inimese keha üks tugevamaid luid ja selle purustamiseks tuleb rakendada märkimisväärset jõudu.

Kohus mõistis peksjatelt ohvri kasuks välja 10 000 euro suuruse valuraha, kuid kohtunik avaldas kahtlust, kas kurjategijad selle summa kunagi ka ära maksavad.