Eesti loob töörühma Brexiti osas seisukohtade kujundamiseks

«Meie huvides on hoida Euroopa Liidu 27 liikmesriigi ühtsust ning saavutada tulevikus ELi ja Ühendkuningriigi vahel lähedased, tasakaalustatud ja sõbralikud koostöösuhted,» tõdes välisminister Sven Mikser. «Eestile on oluline, et tulevaste suhete raamistik võimaldaks jätkata sujuvat koostööd Ühendkuningriigiga erinevates valdkondades. Soovime hoida ja arendada nii kahepoolseid suhteid kui ka regionaalset koostööd, millesse Ühendkuningriik on kaasatud.»

Välisministri sõnul hakkab töörühma hakkab juhtima valitsuse eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas.

Läbirääkimised Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel algavad pärast Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise teate esitamist Euroopa Ülemkogule. Läbirääkimisi Euroopa Liidu nimel hakkab pidama Euroopa Komisjon Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide suuniste alusel.

Eesti roll Euroopa Liidu nõukogu eesistumise ajal on töötada Euroopa Liidu 27 liikmesriigi teenistuses, sealhulgas toetada läbirääkimiste protsessi.