Fotod ja video: parvlaev Tõll sai pidulikult ristitud

Tõllu ristimistseremoonia algas Kuivastu sadamas kell 11 ja laev on kõigile uudistajatele avatud kella kaheni päeval.

Poola laevatehasest 9. jaanuaril Eestisse jõudnud reisiparvlaev Tõll on nime saanud muistse Saaremaa vägilase Suure Tõllu järgi. Tõllu ristiemaks sai Kuressaare gümnaasiumi klassiõpetaja Lelet Aavik, keda soovitas Saare maavalitsus. TS Laevade teatel on Aavik hea näide noorest saarlasest, kes on pärast teadmiste ja kogemuste omandamist leidnud tee tagasi kodusaarele, et seal kohaliku elu arengusse panustada.

Poolas ehitatud Tõll on 114 meetrit pikk ja mahutab 150 sõiduautot või 12 täispikka veoautot. Laeval on päästevahendid 700 reisijale ning kahel tekil istekohti 500 reisijale. Laeva töökiirus on 10 sõlme ja maksimaalne kiirus 15 sõlme. Laeva merekatsetused algasid 20. novembril.

Tiiu ja Piret peaksid jõudma märtsis

TS Laevade juhi Kaido Padari sõnul peaksid Türgis Sefine laevatehases valmiv parvlaev Tiiu ja Poolas Remontowa laevatehases valmiv Piret jõudma Eestisse märtsis.

Türgis ehitatav Tiiu tegi 5. jaanuaril oma esimese veekatsetuse. Padari sõnul on järgmisel nädalal kavas Tiiu järgmine merekatsetus.

Poolas valmib Piret on praegu veel kuivdokis, kuid peagi algavad ka selle laeva veekatsetused. Paari sõnul ei taha ta Pireti vettelaskmise kuupäeva prognoosima hakata, kuna see sõltub paljudest asjaoludest.

«Tiiu saab kindlasti varem valmis kui Piret, kuna Tiiu puhul on ehitusprotsess kaugemale jõudnud. Samas on Tiiu teekond Eestisse palju pikem kui Piretil. Praeguse seisuga võib öelda, et nii Tiiu kui ka Piret jõuavad Eestisse märtsis, millisel kuupäeval, ei tea praegu veel keegi. Põhiline on see, et kvaliteedis me järeleandmisi ei tee ja enne laevu vastu ei võta, kui nendelt on kõik märkused kõrvaldatud,» rääkis Padar.