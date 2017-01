Kauaoodatud hävitaja jõudis lõpuks Eestisse

Eesti Lennundusmuuseumi juhataja Mati Meose sõnul osutus lennuki saamine ootamatult keeruliseks. Tema sõnul tehti vastavasisuline taotlus Saksamaale juba 2003. aastal, kui Saksamaa sõjaväeatašeeks oli tol ajal praegune Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras. «Kui vahepeal oli ikkagi lootus, et me selle siiski kätte saame, tuli aga majanduslangus ja poliitiline teravnemine ning sakslased pikendasid lennuki kasutusaega relvastuses,» selgitas Meos.

Kui kolm aastat tagasi lennuk ikkagi lõpuks relvastusest maha võeti, tekkis uus lootus. Paraku töötasid aga Meose sõnul bürokraatiaveskid nii Eestis kui Saksamaal suhteliselt aeglaselt ning hävitaja õnnestus lõpuks kätte saada alles selle aasta algul ning sedagi väga ränkadel tingimustel.

«Me pidime minema seda lennukit oma meeskonnaga demonteerima, korraldama transpordi ja loomulikult selle veel siin uuesti kokku monteerima. Õnneks transpordi saime organiseeritud koostöös kaitseministeeriumiga, aga kohapeale sõitis meie oma viieliikmeline meeskond, kes veetis Saksamaal 9 päeva, et hävitaja transpordikõlblikuks teha,» rääkis Meos.

Muuseumi juhataja sõnul on ettevõtmise kogu maksumust veel raske öelda, sest täpsed tõstetehnika hinnad pole veel kokku löödud, kuid ainuüksi transpordi maksumuseks hindas Meos umbes 17 000 eurot. «Aga see demonteerimine ja kõik see muu lisaks teeb sellest ikka väga kalli lõbu,» kommenteeris ta.

Meose sõnul on eksponaadi näol tegemist lääne-lennunduse kõige arvukamalt ehitatud ülehelikiirusega hävituslennukiga. Sellist tüüpi lennukit on ehitatud hinnanguliselt üle 5000 eksemplari. «Esmalt projekteeriti ta lennukikandja hävitajaks. Esimesi seda tüüpi lennukeid kasutati juba Vietnami sõja ajal, pärast mida teda kogu aeg juurde toodeti ja moderniseeriti. Seetõttu on tema arv ka nii suureks kujunenud,» selgitas Mati Meos.

Kui USA-s võeti viimased F-4 Phantom II-tüüpi lennukid relvastusest maha alles eelmisel aastal, siis Jaapani õhujõud kasutavad neid siiani. Meose sõnul on tegemist kahekohalise ning äärmiselt võimeka hävitus-pommituslennukiga, millega saavutati Vietnamis arvukaid võite Vene päritolu MIG-tüüpi lennukite vastu. Lisaks olid Phantom F4 lennukid rohkesti kasutusel ka Iisraeli-Egiptuse sõjas. «Tal on kõvad lahingukogemused ning teda hinnati väga tugevaks lahingulennukiks, mis on rohkem kui kahekordse ülehelikiirusega,» selgitas muuseumi juhataja.

Meose sõnul on muuseumi jaoks uus eksponaat märkimisväärse tähtsusega. «Ega me lennukeid naljalt niisama kätte ei saa, enne kui üks tüüp on relvastusest maha võetud ning siinkohal sõltume me mitte enda võimekusest vaid kõigist teistest osapooltest,» selgitas juhataja.

Lennuki saabumine Eestisse sai võimalikuks koostöös kaitseministeeriumi, Eesti sõjamuuseumi ja Eesti lennundusmuuseumiga. Lennuki mahalaadimine vedukitelt algab laupäeva hommikul kell 9.30.