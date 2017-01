Tantsu- ja laulupeolised teevad kokku ligi 500 eelproovi

Laulupeoks valmistujad harjutavad koos juhendajatega läbi 44 pala. Mahuka kava tõttu tehakse üldjuhul kõikides liikides kaks eelproovi, teatas Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutus.

Laulupeo üldjuhi Heli Jürgensoni sõnul on olnud siiani proovides väga hea energia ning ettevalmistus lauljatel hea. «Esimese kogemuse põhjal ütleksin, et Kadri Voorandi laul «Elu on lootus ja loomine» on noorte üks lemmikutest», ütles Jürgenson.

Üldjuhi sõnul lihvitakse viimased kuud kõvasti muusikalisi nüansse, sest suvine pidu ei ole enam anonüümsete lauljate kontsert vaid igaühe südameasi.

Tantsupeo eelproovides tantsitakse üheskoos läbi 22 tantsu. Tantsupeo pealavastaja Margus Toomla sõnul on eelproovid selleks, et vaadata, kuidas siiani tantse õpitud on. «Läheme rühmadele külla, vaatame õpitu üle ja anname igale rühmale vajadusel näpunäiteid ja juhtnööre, kuidas õppeprotsessiga jätkata», märkis Toomla.

Igas maakonnas hoolitsevad eelproovide toimumise eest 19 laulu- ja tantsupeo kuraatorit. Proove viivad läbi tantsupeo üldjuhid ja assistendid ning laulupeo dirigendid.

Noorte laulu- ja tantsupidu «Mina jään» algab 30. juunil ja kestab 2. Juulini. Noorte laulupeo peadirigendiks on Heli Jürgenson, tantsupeo pealavastajaks on Margus Toomla.