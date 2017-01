Kuidas kajastas CIA raportis mainitud eestlaste mässu Tšernobõlis Noorte Hääl

«Mõistagi ei tööta sealmail üksnes ideaalsed robotinimesed ja avariiolukord ei valgusta mitte ainult inimeste parimaid omadusi. On bürokratismi, organiseerimatust, tulutut sebimist, hooletut käegalöömist.»

Ajakirjaniku sõnul teadsid mehed, et tuumaõnnetuse põhjustas suur korralagedus elektrijaamas: reaktorseadmete ekspluateerimise terve hulga reeglite jäme rikkumine, ekspermendid, milleks ei olnud ei luba, kontrolli ega ka tarvilikke ohutusabinõusid. «See juhtus kaugel Ukrainamaal ja Eesti rahval ei ole selles vähematki süüd. Ja sellest ka küsimus mõnel mehel, et miks peame meie müttama siin kaugel kodust, kui näpuotski pole avarii toimumisega kuidagi seotud?»

«On vist liialt tahta, et kodustest mugavustest, soojusest ja tavapärasest elurütmist eemale rebitud juba küllalt palju näinud mehed vaataksid kõigele reipalt ja rahulolevalt. Kõige enam mõjutas mehi see, et nende komandeeringut pikendati kahelt kuult ootamatult kuni kuueni. Varem oli nii mõnigi kõrge ülemus /.../ lubanud, et hiljemalt kahe kuu pärast on nad seal, kus nende õige koht, ehk kodus. See lubadus toitis usku, et mida parem töö, seda kiiremini tuleb taaskohtumispäev. Selles usus liigutati labidaid algul raevukamalt ja raugematult, nagu kaevaks iga labidatäis mehi kodule lähemale. Ja siis ühel juunipäeval see teade… »

Reportaaž Tšernobõlist. / Noorte Hääl

«Öelgem otsekoheselt, et see tekitas algul nördimust, hingevalu ja ka ängistust. Küllap oleme võimelised seadma endid mõtteliselt sellisesse olukorda ja mõistma meeste emotsioone, mis vahutasid puhuti mõistusest üle. Need emotsioonid viisid sündmusteni, mille mastaabid ja tagajärjed on siinmail liikuvates juttudes rängalt üle paisutatud.»

«Jah, algul läks paari-kolmesaja mehe ümber asjasse selgust nõutama. Kuulsid nad seda, mida teadsid juba varem. Oli üks kraest kinnivõtmine, põlvemüks tuharatesse ja liiva viskamine. Muidu mingit vägivalda ei tarvitatud. Nii ütlesid mehed ise, kuigi kodus liiguvad jutud suurtest kähmlustest. Küll aga lendasid õhus rasked sõnad, mida lennutasid pettumus, nördimus, ängistus ja üleüldse tunnete segadik. Meestele ei tulnud tuhinas meeldegi, kus nad on ja millega asi lõppeda võib. Leidus siiski ka neid, kes liigtuliseid päid jahutasid ja lugu lõppes ilma suurema pahanduseta. Mehed läksid laiali. Asjast rääkides ütlesid nad nii, et koduste kirjadest lähtudes on mäss või streik, kuidas seda ka ei nimetatud, rängalt liialdatud.»

«Oli ka nii, et algul rikkus teade meeste töötuju, tekitades psüühiliselt plahvatusohtliku seisundi. Raskete mõtete tulv ähvardas kolba lõhkema panna. /.../ Mõneks ajaks lasid paljud mehed käed rüppe, olles varem töötanud kui härjad. Mingit pikkaajalist tööseisakut ei olnud. Normaalne töörütm taastus tasapidi.»

«Sellega seoses veel üks kuulujutt, millel mingit tõepõhja all ei ole. Nimelt ütlesid mehed räägitavat, et Baltikumist ja eriti Eestist võetakse mehi Tšernobõli ebaproportsionaalselt palju. Kohapeal täpsustamisel selgus, et asi on tegelikult vastupidi.»