Foto: Kaljulaid saatis Trumpile õnnitluskirja

Kaljulaid soovis Trumpile õnne ametisse astumise puhul ja edu uues ametis. Samuti kinnitas ta, et head suhted USAga on Eestile väga olulised, ja avaldas veendumust, et president Trumpi juhtimisel Eesti ja USA hea kaitse- ja küberjulgeolekualane koostöö jätkub.

Kaljulaidi sõnul jagab ta seisukohta, et NATO kollektiivse julgeoleku tagamiseks peavad riigid piisavalt panustama kaitsevõime arendamisse. Samuti avaldas ta heameelt, et Eesti on üks neist, kes kulutab kaitsele kaks protsenti STK-st, ja panustab kaitseväelastega rahvusvahelist julgeolekut tagavatesse missioonidesse, sealhulgas terrorismivastasesse võitlusesse.

Kaljulaid lisas, et Euroopa ja USA ees seisavad mitmed ühised väljakutsed ja tugev koostöö on vajalik.