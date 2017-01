1. jalaväebrigaadi luurekompanii õppis virtuaalkeskkonnas tuld tellima

Luurekompanii ajateenijad harjutasid koostöös kaitseväe ühendatud õppeasutuste matkekeskusega ülesannete täitmist virtuaalkeskkonnas VBS3, kus neil tuli avastada vastane, tellida suurtükiväelastelt kaudtuld ning hinnata tuletäpsust, edastas kaitseväe peastaap BNS-ile.

Virtuaalsel maastikul kehastusid ajateenijad tulejuhtideks ning kasutades kaarti, GPSi, kompassi ja erinevaid vaatlusseadmeid ning järgides protseduurireegleid, pidid suurtükiväelastelt kaudtuld tellima, et vastasele võimalikult suurt mõju avaldada.

«Paari tunniga on iga meeskond hävitanud vähemalt kolm vastaste üksust,» ütles nooremseersant Kaarel Viljaste ning lisas, et kuigi esmapilgul võib tunduda, et sõdurid mängivad, vajab ülesannete täitmine pingutust.

«Me asume soojas toas, ei kuule mürskude plahvatusi ning vastane ei saa meile liiga teha, kuid ülesandeid täidame nii, nagu oleksime seda päriselt teinud. Visuaalne tagasiside, mida arvuti meile annab, õpetab ka ehk rohkem kui verbaalsed kommentaarid,» ütles nooremseersant Viljaste ja lisas, et harjutusel osalenud sõdurid tegutsevad ka reaalses olukorras sujuvamalt ning kindlamalt.

Simulatsioonisüsteemide õpetaja kapten Meelis Sõukandi sõnul teevad nad aastas ligi 20 koolitust väljaspool Tartus asuvat matkekeskust.

«Virtuaalsimulatsioonidel harjutamine aitab kindlustada ning drillida sõdurile vajalikke oskusi ja anda nende tegevusele tagasisidet ning seda üsna odavalt,» ütles kapten Sõukand, kelle hinnangul said luurekompanii ajateenijad ülesannetega üsna hästi hakkama.