Marko Mihkelson: huvitav, palju Trump oma lubadustest ellu suudab viia

Mihkelson märkis, et Trump oma kõnega ei üllatanud, kuigi oli neid, kes lootsid, et sellest hetkest, kui ta on vande andnud, muudab oma retoorikat.

«Trump andis lubadusi, mis ausalt öeldes panevad teda tõsiselt jälgima, et kui palju ta sellest, mida välja ütles, ka ellu suudab viia. Eriti mis puudutab rahvusvahelist islamiterrorismi, mida ta lubas juurteni välja juurida. Sellega pole viimaste aastakümnete jooksul keegi hakkama saanud. No vähemalt ta mainis ära oma peamise välispoliitilise sihtmärgi,» nentis Mihkelson.

«Meile oli vähemalt see hea, et ta ütles, et seniseid liitlassuhteid tahab ta tugevdada ja luua ka uusi. Aga võrreldes varasemate presidentidega, kasvõi Ronald Reaganiga, siis ei rääkinud ta USA juhtrollist maailma vabaduse kaitsmisel. Sellele on aga oma inauguratsioonikõnes seni pööranud tähelepanu kõik varasemad presidendid.»

Mihkelson nentis, et kindlasti ei ole Trump rahva ühendaja rollis. «Täna Kapitooliumi juurde tulles oli ikka näha, et väga palju on protestimeelsust kõrvuti väga suure elevuse ja ootusega. Seda oli selgelt näha, et Trump tekitab väga erinevaid tundeid ameeriklaste seas. Seda näitab ka rahvaarv, kes täna siia kokku tuli – võrreldes Obama omaaegse kõnega ikka poole vähem.»

Samas kinnitas Mihkelson, et otseks muretsemiseks praegu põhjust pole. «Mures ma ei ole. Loomulikult loob Trump täiesti uue stiili rahvusvahelistes suhetes ja poliitikas. Kuid need sõnumid ja informatsiooni Trumpi lähikonnast ja tema administratsioonilt küll ei peaks meid panema mõtlema, et toimuma hakkavad mingid põhimõttelised muutused näiteks USA-Eesti suhetes või USA-lääne suhetes. Stiil muutub, kindlasti on värvi rohkem, aga järeldustega ma ei läheks veel kaugele. Las Trump näitab end presidendina. »