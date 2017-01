Kaitseminister Margus Tsahkna: jõuline USA on meile oluline

«Trumpi kõne oli jõuline ja jõuline USA on meile oluline,» nentis Tsahkna, kelle sõnul esitas Trump tugeva sõnumi, et USAle on Ameerika domineerimise kõrval olulised ka liitlassuhted.

«Selge on, et liitlased peavad ise panustama ja kedagi üleval ei peeta. Kaitsevaldkonnas tähendab see viidet NATOs kokkulepitud kahe protsendi kaitsekulude reaalsele täitmisele kõigi poolt. Eestil on tugevad liitlassuhted Ameerika Ühendriikidega ja me peame oma lubadustest kinni, panustades käesoleval aastal 2,2 protsenti, rääkimata tihedast koostööst missioonidel.»

Trumpi lubadus radikaalne islam välja juurida tähendab Tsahkna sõnul jõulist terrorismivastast võitlus. «Tugev Euroopa suudab olla partneriks USAle.»