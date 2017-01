Ratas: pensionireform vähendab ebavõrdsust ühiskonnas

«Valitsus otsustas sel nädalal jätkata vajalike vanaduspensioni muudatustega ning täiendada ka pensionivalemit,» vahendas valitsuse kommunikatsioonibüroo peaministri sõnu. «Soovime teha pensionisüsteemi paindlikumaks ning solidaarsemaks, et vastata paremini inimeste vajadustele ja ootustele. Meie jaoks on oluline põhimõte, et viia esimeses pensionisambas üks tööaasta võrduma ühe pensioniaastaga,» lisas Ratas, et palga suurus jääb pensioni suurust ka edaspidi mõjutama, aga oluliselt õiglasemal määral.

Ta märkis, et ühiskondliku heaolu ja sidususe suurendamine on üks valitsusliidu neljast põhieesmärgist, mille nimel valitsus igapäevaselt töötab.

Pensionisüsteemi seniste kitsaskohtade parandamine ja pensionide solidaarsuse tagamine on Ratase sõnul selge samm võrdsema ühiskonna suunas. «Riik peab kõrgelt väärtustama iga oma inimest, sõltumata tema ametist ja töötasust. Sissetulekute suur ebavõrdsus ei tohi edasi kanduda inimeste pensionipõlve,» lisas peaminister.

Valitsusliidu plaani järgi hakkab esimene sammas tulevikus sõltuma inimese töötatud aastatest, teine sammas töötasult makstud sotsiaalmaksust ning kolmas sammas vabatahtlikust säästmisest. Muudatused ei puuduta tänaseid vanaduspensionäre ega seni välja teenitud pensioniosakuid. Reform viiakse ellu üleminekuajaga, et tagada uue süsteemi sujuv rakendumine. Ühtlasi seotakse riiklik vanaduspensioniiga käesolevast aastast oodatava elueaga.