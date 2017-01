Põllumajandusministrid kiitsid heaks ühisdeklaratsiooni vee kohta

Deklaratsioon seab eesmärgiks tagada maailma veevarude kaitse, nende säilimine ja kestlik majandamine, teatas maaeluministeerium. Vee parema olukorra toetuseks mõeldud ühisdeklaratsioon anti üle ÜRO Põllumajandus- ja Toiduorganisatsiooni (FAO) peadirektorile José Graziano da Silvale, et ÜRO võtaks selle rakendamise oma tähelepanu alla.

«Veevarude osas on maailma erinevates piirkondades olukord väga erinev – kohati on suur veepuudus, teistes piirkondades jällegi liigne vesi. Läbiv teema veest rääkides on vee kvaliteet,» ütles praegu Berliinis olev maaeluminister Tarmo Tamm.

Hinnanguliselt kasutatakse kuni 70 protsenti maailma mageveevarudest toidu tootmiseks. See tähendab, et vesi on põllumajanduse jaoks möödapääsmatult vajalik ja vee kaitsel on oluline roll ja vastutus just põllumajandusel.

Põllumajandus- ja toidumessi Grüne Woche raames toimunud põllumajandusministrite 9. globaalfoorumi teema oli «Põllumajandus ja vesi – võtmeküsimus maailma toiduga kindlustamisel».

Maailma suurimate põllumajandus- ja toidumesside hulka kuuluv rahvusvaheline Roheline Nädal ehk Internationale Grüne Woche toimub 20.-29. jaanuarini Berliinis. Kümne päeva jooksul külastab messi üle 400 000 inimese.