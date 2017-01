Kultuuriministeerium: Tormis kinkis tugevad tiivad ka väikeste rahvakillukeste lugudele

Kultuuriministeerium kirjutas sotsiaalmeedias, et mälestab suurt heliloojat tänutundes. «Suur osa Tormise loodud koorimuusikast on leidnud ainest eesti ja teisi läänemeresoome keeli kõnelevate rahvaste folkloorist. Nõnda kinkis Tormis tugevad tiivad väikeste, ka kaduvate rahvakillukeste lugudele.»

Peaminister Jüri Ratas kirjutas postituse alla, et ühineb kaastundeavaldusega Veljo Tormise perele ja lähedastele.

President Kersti Kaljulaid:

Kaljulaid tunneb kaasa Tormise lähedastele. «Langetan pea Veljo Tormise mälestuse ees. Meie seas ei ole enam suurmeest, kes suutis ühendada Eesti muistse vaimu meie tänapäevase kultuuri ja eestlaseks olemisega». «Minu rahva laul on mulle kõige parem, ilusam ja väärtuslikum,» on Tormis öelnud. «Meie kohus on hoida ja säilitada tema pärandit ning ammutada sealt tarkust, mida ta meile jättis,» kirjutas Kaljulaid.

Toomas Hendrik Ilves: «Olen äärmiselt kurb, kuuldes Veljo Tormise lahkumisest, kes oli üks parimaid kaasaegse koorimuusika heliloojaid.»

Helen Sildna kirjutas sotsiaalmeedias, et lahkunud on tohutult oluline ja eriline osa Eesti muusika ajaloost. «Helilooja, kes tõi ajaloo sügavusest meieni tagasi Eesti iidse laulutraditsiooni ja õpetas meid iseenda kultuuritausta taas tundma ja austama, pakkudes ainest ja inspiratsiooni tervele põlvkonnale muusikutele, olles Eesti rahvalaulu üheks olulisemaks taastutvustajaks. «Mitte mina ei kasuta rahvalaulu, vaid rahvalaul kasutab mind» nagu ta ise kunagi ütles.»

Metsatöll mälestab Tormist videoga. «Puhka rahus, vanameister. Meil oli suur au Sind tunda ning koostööd teha,» kirjutas ansambel Metsatöll Veljo Tormise surma puhul. Sissekandadele oli lisatud video 2010. aastast, kus Metsatöll ja RAM esitavad Veljo Tormise «Raua needmist».