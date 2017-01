Vaba Tallinna Kodanik tahab lõpetada Tallinna TV ja propagandalehtede ülalpidamise

Programmi kohaselt tahab valimisliit toetada tugevate kogukondade teket, asumiseltse ja teisi kohaliku elu küsimustega tegelevaid kodanikuühendusi ja nende kaasamist võrdväärsete partneritena otsuste tegemisse nii linna kui linnaosa tasandil. Samuti peab Vaba Tallinna Kodanik vajalikuks toetada seltsimajade rajamist, anda kogukondlike ürituste korraldamine linna- ja linnaosavalitsustelt kogukondadele ning korrastada ka vabaühenduste rahastamist.

Otsustamine korruptsioonivabaks

Neljandaks soovib Vaba Tallinna Kodanik lõpetada poliitilise korruptsiooni linnavalitsemisel. «Soovime, et kõik poliitilised otsused võetakse vastu volikogude ja halduskogude tasandil ning linna täitevvõimu ametikohtadel töötaksid oma ala professionaalid,» seisab programmis.

Valimisliidu eestvedajate sõnul on linnavalitsuse maine paljude tallinlaste hulgas madal eelkõige seetõttu, et nad tajuvad linnajuhtimise poliitilist korruptiivsust ja otsuste tegemise poliitilist kallutatust. «Poliitilise korruptsiooni suurim oht on, et tal on kalduvus levida teistesse valdkondadesse ja luua eeldusi ka teist liiki korruptsiooni tekkeks ja levikuks. Tehes lõpu poliitilisele korruptsioonile linnajuhtimise tasandil, vähendame oluliselt ka korruptsiooniriske igasugusel otsustustasandil Tallinna juhtimises, sealhulgas kodanike igapäevaseid küsimusi puudutavate otsuste juures,» kirjutavad nad.

Korruptsiooni väljajuurimiseks soovib valimisliit depolitiseerida linnavalitsuse ja kaotada ametikohad, mis tegelevad erakondlike asjade korraldamisega, leida linnavalitsusse töötajaid ainult avalike konkurssidega ning asendada poliitikud ametnikega ka linnale kuuluvate ettevõtete nõukogudes. Muu hulgas tuleks nende hinnangul tagada, et põhjendatud vajaduseta ei antaks linna vara kolmandate isikute kasutusse alla turuväärtuse ning et linn ei võtaks ise kolmandatelt isikutelt vara tasulisse kasutusse põhjendamatult kõrge hinnaga.

Ka tahab Vaba Tallinna Kodanik maksustada avalikus ruumis näidatava poliitilise reklaami, kärpida vähemalt 10 korda avalike suhete eelarvet ning lõpetada Tallinna Televisiooni ja propagandalehtede linnaeelarvest ülalpidamise.

Enam koostööd sotsiaalprobleemide lahendamisel

Viiendaks leiavad nad, et sotsiaalseid probleeme aitab kõige paremini ennetada ja lahendada sektoritevaheline koostöö. «Just vabaühendustel ja kogukondadel on parim side ja teadmine sihtgruppide tegelikest vajadustest. Sotsiaalteenuste pakkumisel teeme tihedat koostööd teiste sektoritega, sealhulgas vabaühenduste ja kogukondadega,» kirjutavad valimisliidu eestvedajad.

Aktuaalsete sotsiaalsete probleemidena toovad nad esile vaesuses elavate laste suure arvu, üksikvanemate ja omastehooldajate keerulise olukorra ning märgivad, et ka erivajadustega inimesed vajavad enam ja kvaliteetsemaid teenuseid. «On palju probleeme, mille puhul annab parema tulemuse panustamine nende ennetamisse, mitte üksnes tagajärgedega tegelemine,» kirjutavad valimisliidu eestvedajad.

Järgmised kohalikud valimised toimuvad Eestis 15. oktoobril.