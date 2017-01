Tööraamatu ära visanud inimesed saavad töötamist tõendada mitmel viisil

Juhul, kui inimesel ei ole tööraamatut ega töölepingut ning arhiividokumentidest ei paista ka midagi, saab ta oma väljateenitud pensioniõiguslikku staaži tõestada kahe tunnistajaga, kes kinnitavad, et inimene on seal töötanud, ütles sotsiaalkindlustusameti pressiesindaja Kaili Uusmaa Postimehele.

Ta lisas, et iga taolist juhtumit uuritakse sotsiaalkindlustusametis eraldi juhtumipõhiselt. Uusmaa sõnul ei juhtu midagi, kui inimesel tööraamatut alles pole, kuna paljudes süsteemides ja andmebaasides on info inimese töötamise kohta alles.

Uusmaa sõnul ei ole pensioniõigusliku staaži arvestamises viimasel ajal midagi muutunud ning palju vastukaja tekitanud pressiteate saatis sotsiaalkindlustusamet eile laiali sellepärast, et inimeste seas oli hakanud levima väärarusaam, justkui poleks tööraamatuid enam üldse tarvis ja need või ära visata.

Alates 1999 aastast on sotsiaalkindlustusametil inimeste töötamise kohta info olemas, kuid mis puudutab enne 1999 töötatud aastaid, paljudel juhtudel ametil selle kohta infot pole ja ainus võimalus töötamist tõestada on tööraamat.

Sotsiaalkindlustusameti andmetel elab Eestis umbes 500 000 inimest, kes on töötanud enne 1999. aastat.

Sotsiaalkindlustusamet kutsus nädalavahetusel inimesi, kes ei saa veel pensioni ja on töötanud enne 1999. aastat, tooma oma tööraamatud sotsiaalkindlustusametisse.

Töötamise andmed sisestatakse ning tulevikus on vajalik info pensioni määramiseks juba elektrooniliselt olemas, teatas amet pühapäeval.

Kuna tööandjal enam tööraamatu pidamise kohustust ei ole, on paljudele jäänud ekslik mulje, justkui poleks tööraamatuid enam üldse vaja. Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juht Kati Kümnik selgitas, et tänaste töötajate tööraamatutes on siiski väga oluline informatsioon kuni 1999. aastani välja teenitud pensioniõigusliku staaži kohta.