Eesti üks suurimaid tööandjaid Eesti Energia säilitab kõigi töötajate tööraamatud

Eesti Energia on Eesti üks suurimaid tööandjaid, kus töötab praegu ligi 5900 inimest. Ettevõtte meediasuhete juht Kaarel Kuusk ütles Postimehele, et Eesti Energia personaliteenistuses on hoiul nende töötajate tööraamatud, kes pidid aastaid tagasi tööle asudes tööraamatu esitama.

«Seega on ettevõttes hoiul kõigi nende töötajate tööraamatud, kes asusid tööle enne 2009. aastal jõustunud uut töölepingu seadust, mis kaotas tööraamatu pidamise kohustuse. Selliste töötajate osakaal meie töötajaskonnast on ligikaudu 50 protsenti,» rääkis Kuusk.

Kuuse sõnul pöördub ettevõtte poole pöördub nii praegusi kui ka endisi töötajaid, kellel on tarvis Eesti Energia töötamist tõestada. «Kõigi töötajate töösuhe on meie arhiivis talletatud. Sageli soovivad inimesed sealt dokumente ka näiteks soodustingimustel vanaduspensioni taotlemiseks,» rääkis Kuusk.