Mart Helme: Ratase avaldus on Savisaare kadumise kompenseerimiseks

«See on poliitiline avaldus,» ütles Helme lühikeses kommentaaris. Helme hinnangul on niisugune loosung püüd kompenseerida Edgar Savisaare areenilt kadumist, et kindlustada seljatagust venekeelsete valijatega, andes neile mõista, et nad on Eestis priviligeeritud olukorras.

EKRE juht ei usu, et passipoliitika saab järgmiste riigikogu valimiste põhiteemaks. «Peaminister ei adu vist päris täpselt, mis maailmas toimub.» Helme sõnul on selge, et Trumpi võimule tulekuga toimuvad Ameerikas mitmed olulised muutused välispoliitikas ning valimiste põhiteemade kaalukauss peaks siiski sisaldama ideid võttes arvesse võimalikke muutusi maailmapoliitikas.