Ainulaadne võimalus: suvine laulu- ja tantsupidu otsib noort julget solisti

Nii laulu- ja tantsupeo teabejuht Sten Weidebaum kui ka segakooride dirigent Valter Soosalu ei mäleta kumbki, et varem laulupeo raames midagi sellist oleks tehtud – antud võimalus ükskõik, millisele noorele esineda solistina laulukaare all, saateks mitmetuhandepealine koor.

Weidebaum selgitas, et kuna tegu on ikkagi noorte peoga, siis on üritatud võimalikult palju kaasata just noori. «Nii on saanud võimaluse esinemiseks ka 14 noort dirigenti, kes sel peol koos kogenenud kolleegidega üles astuvad,» tõi ta näiteks.

Soosalu sõnul tuli idee sellest, et noored võiksid ka «vankrit» vedada. «Selle laulu- ja tantsupeo põhisõnum ongi ju see, et meil on palju võimakaid ja tegusaid noori, kes tahavad anda panuse Eesti kultuuri. Miks mitte anda noorte dirigentide kõrval võimalus ka lauljatele, kel on soovi ja tahet ning võimekust end proovile panna,» lisas ta.

Dirigendi sõnul annaks ainulaadne võimalus esinejale palju asju, mille hulgas ka praktilise kogemuse, mis tõenäoliselt varem puudus - Eesti rahva ees kaare all selline sõnum laulda.

Konkurss on avalik ja solisti valimine toimub mitmes voorus:

Esimeses voorus tuleb osalejal teha näidisvideo ja täita registreerimisavaldus

Teises voorus kohtuvad žürii poolt valitud lauljad laulupeo kunstilise toimkonnaga ning toimub ettelaulmine elavas ettekandes klaveri saatel.

Solisti valiku aluseks on:

Hea lauluoskus ja loo stiilile vastav häälematerjal;

veenev lavaline karakter;

esinemisnärv ja lavaline vabadus, keskendumisvõime;

teksti sisu lahtimõtestamise, selle edasiandmise oskus;

julgus suurel laval solistina esineda;

järjekindlus ja kohusetunne.

Kandideerimisavalduse ja näidisvideo esitamise tähtaeg on 15. veebruar kell 12.00.

Täpsemad juhised leiab laulu- ja tantsupeo kodulehelt.