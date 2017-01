Ukraina suursaadik andis Leedole teenetemärgi

«Ilmselt see oli avanss,» arvas Leedo saadud teenetemärgist. «Ma ei tunne, et oleksin konsulina nii ülipalju tööd teinud.»

Suursaatkonna kinnitusel on Leedo praeguseks enam kui kolme aasta jooksul pühendanud ennast aukonsulina sellele, et kaitsta Ukraina kodanike õigusi ja huve oma konsulaarpiirkonnas. Ta on andnud neile väärt nõu konsulaar- ja juriidilistes küsimustes.